Беременная Женя Малахова жалуется на жестокий хейт в свой адрес
27.02.2022 17:24 / Интернет / Прочли: 1550 человек
Певица, бывшая участница группы «Reflex» Женя Малахова пожаловалась своим подписчикам на то, что уже который год страдает от огромного количества критики в свой адрес, а теперь уже и в адрес еще даже неродившегося малыша.
33-летняя актриса и певица поделилась публикацией в социальной сети, где подробно описала свои эмоции относительно злобы многих людей по отношению к ней. Женя Малахова призналась, что такое отношение она испытывала еще с самых ранних лет.
«Почему стало так много злых людей? Меня это никогда не цепляло. С 15 лет я стала публичной личностью. Про меня все говорили и до этого, когда я начала выступать на концертах от школы родного города Краснознаменск. Только тогда были масштабы меньшими и причины были другими: увела мальчика на дискотеке, хорошая машина, почему в нее все влюбляются, но не в меня? Давайте побьем ее в туалете?!», - написала Женя Малахова в своем блоге.
О проблемах в детстве Женя Малахова также поведала своим поклонникам:
«С самого детства мне пришлось жить в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня. Это были старшеклассники, наркоманы, проститутки, которые гнались за мной со шприцами после дискотеки только потому, что ее бывший парень пригласил меня потанцевать с ним. Даже если я отказалась от танца, это уже не берется во внимание! И с чего вы все взяли, что я сейчас должна бояться вас, сейчас? На данный момент какие-то совершенно незнакомые мне люди желают смерти мне лично и моему ребенку! При этом заметьте, я никого не оскорбляла…И если вы хотите меня таким образом задеть, то знайте – я многое видала и мне на вас наплевать!», - призналась Женя.
Фанаты Малаховой посоветовали не обращать внимание на недоброжелателей и поберечь свои нервы, так как в таком положении это весьма противопоказано.
Публика отметила, что такие люди утонут в собственной зависти и злости, а артистке пожелали лишь наслаждаться таким прекрасным и незабываемым периодом, в котором она сейчас пребывает. Малахова в свою очередь ответила словами благодарности за понимание и поддержки в такой важный и ответственный для нее период жизни.
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