Старшая дочь Алека Болдуина решила сохранить в тайне детали заключительного этапа беременности
18.04.2023 20:51 / Интернет / Прочли: 1150 человек
Айрленд Болдуин – старшая дочь актера Алека Болдуина, которая родилась в браке с актрисой Ким Бейсингер. Девушка объяснила свое решение оставить завершающуюся часть вынашивания первенца, как «личную, на сколько это возможно!»
Свое решение Айрленд Болдуин объяснила в социальных сетях, признавшись, что пришла к данному решению после оставленного комментария хейтера, который вызвал у нее беспокойство о здоровье личном и своего первенца. Данный инцидент заставил девушку переосмыслить решение о публичном раскрытии беременности и любых его подроностях.
Айрленд Болдуин пожаловалась на советы, которые она не просила от подписчиков.
Резко ответив комментатору, чья настойчивость в отношении предполагаемой проблемы со здоровьем привела к тому, что у 27-летней будущей мамы случился эпизод беспокойства о здоровье, Болдуин объяснила, что она бросит затею относительно того, чтобы так много рассказывать о своей беременности в Интернете.
«Женщины, мамы, «медсестры» — это люди, которые разрушают вашу беременность в социальных сетях или вообще», — начала она серию постов в Instagram Story в субботу.
«Я ненавижу людей, которые изо всех сил стараются вселить страх в других. Я ненавижу нелицензированных и неквалифицированных людей, которые диагностируют людей по интернету».
На скриншотах, которые опубликовала Болдуин в сторис, женщина, называющая себя медсестрой, поставила диагноз, что Айрленд «немного одутловата из-за преэклампсии», призывая ее проверить давление.
Девушка была разгневана поставленным диагнозом исключительно исходя из внешнего вида ее в социальных сетях. Тем не менее, она так забеспокоилась о своем здоровье, что вынуждена была проверить свое кровяное давление только из-за советов случайного человека.
Айрленд Болдуин, которая в ожидании первенца от рэпера RAC, урожденный Андре Аллен Анжос, призналась, что решила сохранить оставшуюся часть своей беременность отныне как можно более конфиденциальной. Данное решение будет распространяться и на те моменты, когда уже родится и будет подрастать их дочь.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Евгений Петросян прокомментировал ситуацию относительно своей госпитализации
08.05.2023 19:12 / Происшествия1-го мая в сети интернет появились тревожные новости – госпитализировали ведущего, автора «Смехопанорамы». Одн...
Нижняя Салда, Верхняя Салда, Покровское: ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев по всей Свердловской области
06.05.2023 18:03 / ПолитикаРекруты ЧВК «Вагнер» продолжают ездить по Свердловской области для вербовки добровольцев. Мобильные центры бы...
Объявление ВОЗ: пандемия коронавируса завершена
05.05.2023 20:17 / НаукаНачало вспышки коронавирусной инфекции датируется 2019-м годом. Первый случай COVID-19 зафиксирован в китайско...
Что подразумевается под спот-сделкой?
04.05.2023 17:52 / ФинансыВ трейдинге часто можно услышать термины "спот", "спотовая торговля", "спот-сделка". Что это такое? Как происх...
АэроТур 17 лет: история успеха и планы на будущее
04.05.2023 17:42 / В миреПродажа авиабилетов онлайн – дело непростое. Поэтому на этом рынке удается удержаться немногим компаниям, а пр...
Приянка Чопра на премьере фильма «Люби снова» с Ником Джонасом
04.05.2023 17:12 / КиноПриянка Чопра выглядела потрясающе в голубом платье с открытыми плечами. На премьере фильма «Love Again» в Нью...
Эмили Ратаковски в фиолетовом мини на вечеринке Met Gala Afterparty 2023
03.05.2023 20:09 / Шоу-бизнесЭто был третий по счету наряд для Эмили Ратаковски – на гала-вечере Apres-Met....
В день смерти Вячеслава Зайцева стало хуже Валентину Юдашкину, спустя несколько дней он умер
02.05.2023 19:44 / ПроисшествияСегодня, 2 мая умер знаменитый художник-модельер Валентин Юдашкин. Последние несколько лет талантливый мужчина...
Том Хэнкс и Рита Уилсон празднуют 35-ю годовщину свадьбы
01.05.2023 21:49 / В миреОбладатель премии «Оскар» подготовил своей жене праздничный торт, отметив более чем три десятилетия совместной...
Елена Блиновская задержана при попытке пересечь российскую границу
28.04.2023 18:16 / ПроисшествияВ сети интернет бурно обсуждается новость о Елене Блиновской. Автора «Марафона желаний» задержали при попытке ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар