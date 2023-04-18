Старшая дочь Алека Болдуина решила сохранить в тайне детали заключительного этапа беременности

Свое решение Айрленд Болдуин объяснила в социальных сетях, признавшись, что пришла к данному решению после оставленного комментария хейтера, который вызвал у нее беспокойство о здоровье личном и своего первенца. Данный инцидент заставил девушку переосмыслить решение о публичном раскрытии беременности и любых его подроностях.





Айрленд Болдуин пожаловалась на советы, которые она не просила от подписчиков.

Резко ответив комментатору, чья настойчивость в отношении предполагаемой проблемы со здоровьем привела к тому, что у 27-летней будущей мамы случился эпизод беспокойства о здоровье, Болдуин объяснила, что она бросит затею относительно того, чтобы так много рассказывать о своей беременности в Интернете.





«Женщины, мамы, «медсестры» — это люди, которые разрушают вашу беременность в социальных сетях или вообще», — начала она серию постов в Instagram Story в субботу.





«Я ненавижу людей, которые изо всех сил стараются вселить страх в других. Я ненавижу нелицензированных и неквалифицированных людей, которые диагностируют людей по интернету».

На скриншотах, которые опубликовала Болдуин в сторис, женщина, называющая себя медсестрой, поставила диагноз, что Айрленд «немного одутловата из-за преэклампсии», призывая ее проверить давление.





Девушка была разгневана поставленным диагнозом исключительно исходя из внешнего вида ее в социальных сетях. Тем не менее, она так забеспокоилась о своем здоровье, что вынуждена была проверить свое кровяное давление только из-за советов случайного человека.

Айрленд Болдуин, которая в ожидании первенца от рэпера RAC, урожденный Андре Аллен Анжос, призналась, что решила сохранить оставшуюся часть своей беременность отныне как можно более конфиденциальной. Данное решение будет распространяться и на те моменты, когда уже родится и будет подрастать их дочь.