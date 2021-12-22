В Саратовской области горе-мать оставила в заснеженной местности умирать своих двоих детей

Прибывшие на место трагедии бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика, 5-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в ближайшую больницу. Медики обнаружили детей легко одетыми, без верхней одежды.

Правоохранительные органы уже установили, кто является матерью детей и задержали ее. 43-летняя горе-мать недавно переехала в село Прокудино, здесь она в одиночку воспитывала двоих детей, но при этом в органы социальной за помощью в своей ситуации она не обращалась. Также стало известно о том, что мальчика за несколько месяцев до трагедии мать перевела на домашнее обучение.

В свое оправдание мать призналась, что накануне ночью сломался котел, в доме стало невыносимо холодно. Дети стали замерзать, но все равно открывались ночью и уже переморозились:

«Я пыталась их отогреть одеялами… Я уже понимала прекрасно, что они не встанут!», - в свое оправдание заявила мать двоих детей.



