Сегодня В Саратове 14-летняя девочка убила свою младшую сестру
14.10.2022 19:16 / Происшествия / Прочли: 1617 человек
Вчера по приходу домой жительница Саратова обнаружила у себя на кухне страшную картину: ее 10-летняя дочь лежала в луже крови. На место происшествия приехали медики, но им пришлось лишь констатировать факт смерти ребенка от многочисленных ножевых ранений и ожогов.
Главной подозреваемой страшного преступления стала старшая сестра убитой девочки. Подросток нанесла двадцать ранений.
«По данным следствия, 13 октября 2022 года примерно в 18 часов 30 минут матерью, которая вернулась с работы, в квартире по месту проживания на улице Батавина города Саратова обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Родителями сообщено о происшествии в полицию. Бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть», — поделились в Следственном комитете Саратовской области.
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Подозреваемый 14-летний подросток на данный момент задержана и дает показания. Сложно даже представить, что сейчас испытывает мать детей.
На данный момент проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, тщательный осмотр места совершения преступления, назначены все необходимые судебные экспертизы. 14-летняя сестра потерпевшей задержана, с ней проводятся следственно-оперативные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в ведомстве сотрудниками ГУ МВД России по саратовской области.
По материалам СК Саратовской области.
Фото: СК Саратовской области.
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