Нарзиг Закирова не сможет въезжать в Россию до 2072 года

После новости о задержании 51-летней Наргиз Закировой в аэропорту Домодедово в СМИ зародилось множество разных слухов. Оказывается, и представители звезды, и продюсер Виктор Дробыш разъясняют ситуацию таким образом, Наргиз Закирова действительно прилетела из Ташкента в Москву, но вынуждена была снова возвращаться.





На певицу не заводили уголовного дела, а также не арестовывали в аэропорту, ей вручили документ о запрете въезда в Россию до 2072 года. Адвокат певицы признался, что данное решение нисколько не расстроило звезду, каким-то внутренним ощущением она была готова к такому развитию событий.





Правозащитник сделал заявление о том, что вероятнее всего Нарзиг будет дальше строить свою профессиональную деятельность за океаном, так как у нее имеется гражданство США. Относительно имущества, то у Наргиз есть огромное количество друзей в России, которые смогут оказать помощь в продаже недвижимости и иных вопросов.





Остается не понятным, продолжится ли творческий тандем продюсера Виктора Дробыша с талантливой певицей Наргиз. Но, Виктор Яковлевич относится к своей подопечной с огромным уважением, ведь за многие годы работы в российском шоу-бизнесе она завоевала любовь и преданность огромного количества поклонников. Артистка отмечена многими престижными наградами, в том числе «Золотой граммофон» и «MUSICBOX».