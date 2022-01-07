Авраам Руссо вынужден был перенести сложную операцию в Америке

Сегодня утром, 7 января в СМИ появилась информация о том, что Авраам Руссо в этот день готовится к заранее запланированному оперативному вмешательству. На данный момент он уже перенес операцию на бедре, после чего последует необходимая реабилитация.

«Наконец-то, спустя 15 лет я сделал долгожданную операцию на ноге. Эта процедура была непростой и длилась около двух часов. Операцию была двухсторонней – и через ногу, и через шею вводился специальный расширяющий раствор и шарик. Расширяющий шарик – так называемый баллон, которым надували внутри для расширения вен. С докторами мне безумно повезло – все прошло легко, быстро и гладко. Огромное им спасибо и надеюсь, что меня уже скоро выпишут из госпиталя!», - написал Авраам Руссо.

52-летний исполнитель уверил, что после выписки он намерен сразу вернуться в Россию, так как у него запланировано множество концертов, мероприятий и съемок.