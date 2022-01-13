Александра Яковлева в 2022 перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли
13.01.2022 20:33 / Происшествия / Прочли: 500 человек
Российская актриса театра и кино Александра Яковлева на днях всерьез обеспокоила своих подписчиков. 64-летняя Александра Евгеньевна пропала с поля зрения своих фанатов и долгое время не заходила на свою страницу в социальных сетях. Позже сама артистка вышла на связь и объяснила, что она перенесла сложную операцию и сейчас проходит восстановительный реабилитационный курс.
Уже больше четырех лет, как актриса борется с онкологическим заболеванием, а недавно пришлось перенести еще одну операцию. Обо всем подробно она написала в своем личном блоге:
«В последнее время я была в онкологических центрах. Сперва в Петербурге, в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в Москву. Моя дочка Лиза все это время искала лучшего специалиста нейрохирурга.
Нашла его и привезла сюда ко мне в клинику. И действительно, хирург оказался лучшим! Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно, теперь впереди три месяца реабилитации», - поделилась информацией о своем здоровье Александра Яковлева.
Артистка рассказала, что она себя чувствует прекрасно и ни на что не жалуется.
«До операции было очень плохо, я ощущала сильнейшую депрессию. Но боли не было. Дочка сейчас меня навещает, поддерживает во всем. Когда выписка – пока не знаю!? Наверное, когда врачи поймут, что уже пора. Я лично ощущаю, что мое состояние намного лучше прежнего. Моя реабилитация – хороший полноценный сон, полноценное питание и воздух», - заверила Яковлева.
Уже более 10 курсов химиотерапии перед этим Александра Яковлева проходила, и врачи давали срок жизни – не более 10 месяцев. Но, звезда фильма «Экипаж» не сдалась, не стала ждать смерти сложа руки, а продолжила свою борьбу.
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