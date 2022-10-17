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Корпоративная одежда и ее преимущества: делаем бренд узнаваемым

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Корпоративная одежда и ее преимущества: делаем бренд узнаваемым

17.10.2022 20:52 / Общество / Прочли: 1937 человек

Какими плюсами и особенностями обладает качественная корпоративная одежда.

Если вы хотите поработать над имиджем вашей фирмы, стоит задуматься о приобретении корпоративной одежды. Она является отличным маркетинговым инструментом. Владельцы компаний прекрасно осведомлены об этом. Найти все необходимое можно на сайте https://www.enchy.ru/, где представлены сорочки, жилеты, брюки, блузы и многое другое.

Плюсы корпоративной одежды

Такая одежда – значимая составляющая бренда. Клиент будет судить об уровне сервиса в том числе и по тому, как выглядят сотрудники компании. Когда внешний вид корпоративной одежды как следует продуман, он позволяет сформировать положительный имидж, с вами захотят работать.

Подобная одежда способствует появлению командного духа. Каждый сотрудник будет ощущать себя в команде, ему будет комфортно. Если форма является красивой и стильной, это станет дополнительным мотиватором. Ваши сотрудники станут гордиться компанией.

Еще один весомый плюс – повысится узнаваемость бренда. Также стоит отметить тот факт, что сотрудники начнут выделяться из толпы, что очень важно при работе в торговых центрах, гостиницах, иных заведениях.

Качественная одежда позволит сотрудникам не думать о том, что им сегодня надеть на работу.

Какой должна быть корпоративная одежда

Очень важно, чтобы все элементы одежды были удобными и практичными. В ее производстве должны быть использованы прочные материалы, рассчитанные на долгий срок эксплуатации. Конечно, надо обращать внимание и на внешний вид – следует правильно подобрать фасон, определиться с цветовой гаммой.

Обязательно учитывайте особенности вашей компании. Если у вас, к примеру, юридическая фирма, надо подобрать лаконичный и строгий вариант – обычно это классический костюм-тройка. Цвет для пиджака и брюк предпочтителен черный или синий – это весьма распространенные варианты, официальные, указывающие на высокое качество сервиса.

Для представителей других организаций возможны и более свободные вариации. К примеру, в мужском гардеробе становятся допустимы бадлоны и джемперы. Некоторые компании заказывают униформу для разных сотрудников компании – продавцов, администраторов и т. д. Каждому представителю персонала – свой вариант.

Разработку униформы лучше всего поручить специалистам, которые способны проработать эскиз образа, способный выделить ваших сотрудников среди конкурентов. Люди, хорошо знакомые с последними тенденциями в мире моды, помогут получить такую корпоративную одежду, которая позволит повысить доверие со стороны клиентов.

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