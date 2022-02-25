Ида Галич после развода уже не одинока: кто же ее новый избранник?
25.02.2022 18:44 / Интернет / Прочли: 1088 человек
Блогер Ида Галич еще в прошлом году объявила о своем расставании с мужем Аланом Басиевым. Девушка рассталась и воспитывает одна сына Леона. До сих пор Ида не комментирует причины своего расставания с некогда любимым человеком, но оказывается на данный момент ее сердце уже не одиноко.
31-летняя популярный блогер Ида Галич призналась своим поклонникам в том, что она состояла в отношениях после развода с мужем Аланом Басиевым. Однако имени своего нового избранника Ида отказывается называть. Вот только зоркие поклонники, кажется, вычислили, кто же этот таинственный возлюбленный. Фанаты предположили, что новым ухажером может быть автор блога «Стас просто класс» Стас Круглицкий.
Повод для таких предположений стало путешествие двух интернет-знаменитостей в Италию. Они публиковали отдельно друг от друга снимки, но у каждого повторялась одна и та же локация.
А сегодня, 25 февраля пару заметили обнимающимися в одном из столичных заведений. Девушка, которая распространила снимок двух влюбленных сразу же призналась, что она как настоящий шпион не могла не заснять такой романтический эпизод.
Кстати, многие пользователи сети интернет положительно отреагировали на снимок.
«Хоть что-то приятное увидел в ленте новостей за последние пару дней!»
«Класс, очень рад за них!»
Ида Галич призналась, что инициатором развода с Аланом Басиевым был именно муж, с которым они прожили чуть более трех лет. Несмотря на трудный развод, пара смогла наладить взаимопонимание ради совместного воспитания сына Леона.
Стас Круглицкий в отличие от своей новой возлюбленной, свою личную жизнь держит в строжайшей секретности. Ничего общественности не известно о том, в кого влюблен был мужчина. Единственное, на чем всегда акцентировал Стас, что для него важным является внутренняя красота человека.
«Для меня важен контекст. Не всегда меня привлекает внешность», - отмечал ранее Стас.
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