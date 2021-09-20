Мэнни Пакьяо: звезда бокса будет баллотироваться на пост президента Филиппин





На вершине блестящей карьеры борца 42-летний Пакьяо является сенатором в парламенте Филиппин.

Действующего президента Родриго Дутерте лишили права переизбрания на другой срок, но его выбрали соперничающая партийная фракция, чтобы баллотироваться на пост вице-президента, что, по мнению критиков, является попыткой удержаться у власти.

Он был выбран, чтобы баллотироваться вместе с близким союзником, Кристофером «Бонгом» Го, но Го утверждает, что он не хочет быть преемником Дутерте.

Хотя его партия заявляет, что хочет, чтобы Го пересмотрел свое решение, его отказ от выдвижения привел к предположению, что дочь президента Дутерте Сара Дутерте-Карпио может присоединиться к нему в заявке.

Как боксер, Пакьяо выиграл титулы чемпиона мира в беспрецедентных восьми различных весовых категориях. Он проиграл свой последний бой кубинскому сопернику и сказал, что подумывает об уходе.

Принимая номинацию, он сказал: «Я боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами».

Пакьяо пообещал вести кампанию против бедности и коррупции.

Он является популярной фигурой в своей родной стране, но ему предстоит нелегкая борьба, уступая место в опросах общественного мнения, которое неизменно возглавляет Сара Дутерте-Карпио.

Пока не ясно, какая из фракций НДП-Лабан будет признана избирательной комиссией страны на выборах 2022 года.



