Анна Хилькевич делала соблазнительные жесты в адрес президента страны
23.12.2021 21:39 / Политика / Прочли: 406 человек
Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой он отвечает на все интересующие вопросы не только журналистов, но и публичных персон. Так, среди приглашенных была и звездная персона Анна Хилькевич. 35-летняя актриса задала вопрос об интернете, ответ на который вызвал у нее весьма неоднозначную реакцию.
Анна Хилькевич заявила, что социальные сети способствуют деградации молодежи.
«Дети всегда умнее своих родителей. Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх!», - ответил Владимир Владимирович.
Однако публику больше не заинтересовал вопрос актрисы или ответ президента, а именно реакция Хилькевич на выступление президента страны. Блондинка в этот момент интригующе прищурила глаза и слегка прикусила нижнюю губу. Ролик с такой реакцией Анны стал просто-таки вирусным в Сети интернет.
«Я тоже на нее смотрел. Она классная!», - восторженно отреагировали зрители.
После этого журналисты спросили прямо пыталась ли Хилькевич соблазнить Владимира Путина?
«Ну что бы! Я просто плохо видела! И губы пересохли под маской! Нет, ну, конечно, я женщина! Но не ищите во всем подвох», - ответила звезда сериала «Универ».
Продолжая тему заданного вопроса, Путин добавил, что молодежи следует соблюдать баланс, погружаясь в гаджет:
«Чтобы не подменять реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи, чтобы была полноценная жизнь, было движение. Посещать музеи, заниматься спортом!», - добавил президент.
Тем не менее, актриса неплохо зарабатывает на социальных сетях. Два года назад Анна Хилькевич вошла в список российских звезд, которые получают неплохой гонорар за рекламу в Instagram. Журнал «Forbes» оценил ее доходы в десятки миллионов.
Сама же блондинка не скрывает, что зарабатывает намного больше мужа, благодаря ее доходу они могут позволить себе роскошную жизнь и отдых за границей в любой точке мира.
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