30 января 2021 Президент Португалии объявляет досрочные выборы





Марсело Ребело де Соуза процитировал отклонение национальным собранием правительственного проекта бюджета на 2022 год - первое подобное событие за 40 лет.

Он сказал, что 2022 год будет «решающим годом», поскольку Португалия выйдет из пандемии и «экономического и социального кризиса».





Досрочные выборы состоятся после периода относительной политической стабильности при премьер-министре Антониу Коста.





Он держится у власти шесть лет, несмотря на то, что его Социалистическая партия не имеет большинства в парламенте.

После выборов 2015 года социалисты подписали соглашения с крайне левыми партиями, чтобы обеспечить принятие ключевых законов.



