iPhone 13 и Apple A15 Bionic возглавили рейтинг производительности GeekBench





Кстати, GeekBench подтверждает ранее опубликованную информацию, старшие смартфоны, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, сохранили за 6 ГБ оперативной памяти, а iPhone 13 и iPhone 13 mini досталось 4 ГБ ОЗУ. Что касается производительности, высший балл составляет 1734 в однопоточном режиме и 4818 в многоядерном режиме.





Максимальная частота составляет 3,23 ГГц, что на 8% выше, чем 2,99 ГГц в Apple A14. В среднем в однопоточном режиме Apple A15 Bionic опережает Apple A14 Bionic на 9%, а в многопоточной преимущества увеличивается до 15,7%. iPhone 13 и Apple A15 Bionic опередили всех конкурентов и возглавили рейтинг производительности GeekBench.



