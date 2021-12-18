Ольга Бузова поменяла стратегию построения отношений с мужчинами

Однако это приемлемо для Ольги Бузовой только в рамках проекта «Бузова на кухне». В рамках своего кулинарного шоу на телеканале ТНТ блондинка выступает в качестве ведущей и именно там готова уступить и подчиниться шефу.

На одном из последних выпусков кулинарного шоу Ольга Бузова решила приготовить на приглашенного гостя Дениса Клявера – сальсу, рагу и сочное мясо. В процессе приготовление Ольгу все время в повелительном тоне поправлял и руководил всеми действиями повар Станислав, но ведущая реагировала довольно спокойно и сдержанно. Ольга подметила:

«Я так, кстати, впервые позволяю руководить собой!»

Удивлен был происходящим и экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, которого Ольга Бузова позвала на чудесный ужин и внимательно слушала все руководства к действию от повара.

«Мне кажется, что это сон какой-то. Передо мной суетится Олечка, готовит для меня вкусный ужин, а ей в это время руководит мужчина – и она это ему позволяет!», - прокомментировал ситуацию Денис.

Ольга на это изречение добавила:

«Самое удивительное – мне это нравится!», - призналась звездная блондинка.