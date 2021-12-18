Ольга Бузова поменяла стратегию построения отношений с мужчинами
18.12.2021 21:44 / Шоу-бизнес / Прочли: 538 человек
Многие из поклонников, которые уже давно следят за жизнью поп-дивы российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой, заметили ее стойкий характер. Девушка никому из мужчин не позволяет не только командовать собой, но и даже слова плохого в свой адрес отбросить. Но недавно 35-летняя блондинка признала, что подчиняться мужчине оказалось очень даже неплохим делом.
Однако это приемлемо для Ольги Бузовой только в рамках проекта «Бузова на кухне». В рамках своего кулинарного шоу на телеканале ТНТ блондинка выступает в качестве ведущей и именно там готова уступить и подчиниться шефу.
На одном из последних выпусков кулинарного шоу Ольга Бузова решила приготовить на приглашенного гостя Дениса Клявера – сальсу, рагу и сочное мясо. В процессе приготовление Ольгу все время в повелительном тоне поправлял и руководил всеми действиями повар Станислав, но ведущая реагировала довольно спокойно и сдержанно. Ольга подметила:
«Я так, кстати, впервые позволяю руководить собой!»
Удивлен был происходящим и экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, которого Ольга Бузова позвала на чудесный ужин и внимательно слушала все руководства к действию от повара.
«Мне кажется, что это сон какой-то. Передо мной суетится Олечка, готовит для меня вкусный ужин, а ей в это время руководит мужчина – и она это ему позволяет!», - прокомментировал ситуацию Денис.
Ольга на это изречение добавила:
«Самое удивительное – мне это нравится!», - призналась звездная блондинка.
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