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Какой нужен срок действия паспорта для поездки в ОАЭ для россиян?

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Какой нужен срок действия паспорта для поездки в ОАЭ для россиян?

12.10.2022 16:58 / В мире / Прочли: 1109 человек

Арабские Эмираты популярны среди россиян в качестве курорта, ведь для посещения государства не нужна виза. Кроме того, здесь отличные условия для ведения предпринимательской деятельности, поэтому открывают свой бизнес. В рамках безвизового въезда нужно иметь действительный заграничный паспорт. Чтобы на таможне не возникло проблем и вопросов, рассмотрим, каков срок действия паспорта для поездки в ОАЭ для россиян

Правила безвизового въезда в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году

Безвизовый режим между Эмиратами и Россией начал действовать в 2018 году. Его суть в том, что вы можете пребывать в стране без дополнительных регистраций – хватит визы, которую поставят в аэропорту или наземном контрольно-пропускном пункте в загранпаспорт. Визу в документ проставляют бесплатно.

Дополнительно понадобится страховка, покрывающая, если нужно, лечение от коронавируса. Ее обычно делают самостоятельно удаленно или при заказе тура в турагентстве.

Последняя составляющая – свежий тест, который подтверждает, что у пребывающего нет коронавируса. Обязательное условие – его нужно сделать не позднее, чем за 3-ое суток.

Требования к паспорту для въезда в ОАЭ

Главные принципы, которым должны соответствовать загранпаспорта:

  • отсутствие повреждений;
  • срок действия документа – минимум полгода с даты прибытия на территорию государства.

Началом отсчета пребывания в стране для туристов считается момент, когда они пересекли ее границу.

Бывают ситуации, когда просят дополнительные документы. Например, свидетельство о рождении для взрослых лиц из Сомали, Саудовской Аравии, Египта, Туниса и прочих. Но России в этом перечне нет. Также россияне обходятся без предъявления нотариально заверенного и переведенного на английский/арабский свидетельства.

Прочие правила при въезде в ОАЭ

К другим условиям касаемо въезда можно отнести проставление однократной визы. Если вы покинете страну и повторно в нее прибудете, нужно будет проставлять новую. Такое правило действует, даже при условии, когда 90-дневный срок с даты первой регистрации еще не закончился.

Особенности пребывания в ОАЭ

На территории Арабских Эмиратов действуют строгие мусульманские законы. Кроме того, в этой стране трепетное отношение к традициям и обычаям, некоторые из которых становятся основанием для создания законов. К примеру, если полиция остановила пьяного туриста, то он точно будет оштрафован или получит дисциплинарное взыскание. В эту же категорию наказаний входят азартные игры и карты.

У женщин в Эмиратах особой статус, и они также должны действовать по законам. Местным не понравится, если туристки будут ходить в слишком открытой одежде. Есть даже специально отведенные зоны для приезжих, где разрешено ходить так, как вздумается.

Также недопустимо проявлять бурные чувства на публике, курить, употреблять спиртные напитки. А те, кто будет мусорить, получат штраф в размере около 150$.

Если вы являетесь туристом, но не мусульманином, тогда не сможете посетить мечеть.

Что касается фото и видеосъемки, то здесь также нужно быть аккуратными: военные или гособъекты фотографировать не стоит, а все остальное – лучше с разрешения местных жителей.

Штрафы за нарушение условий въезда и выезда

Теперь вы знаете, какой нужен срок действия паспорта для поездки в ОАЭ для россиян. Нарушение установленных правил приведет к взысканию санкций. Если не покинуть вовремя страну, придется выплачивать штраф в размере 2000 долларов. Каждый просроченный день – плюс 50 долларов. В конечном итоге нарушителю запретят посещать страну.

Источник: https://relocate-uae.com/srok-deystviya-pasporta-dlya-poezdki-v-oae-dlya-rossiyan/

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