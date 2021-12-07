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Почему мужчины рискуют больше и чаще женщин

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Почему мужчины рискуют больше и чаще женщин

07.12.2021 11:39 / Наука / Прочли: 381 человек

Мемы «почему мужчины живут меньше женщин», на которых мужчины совершают потенциально опасные и неоправданные поступки, имеют большую популярность, так как хорошо отражают действительность. О причинах склонности мужчин к риску расскажет врач Василий Шуров.

Прочитать другие полезные статьи на тему психологии и психиатрии вы можете на сайте психиатрического центра psymanblog.ru.

Гормональные причины

Организм мужчины вырабатывает больше тестостерона, что отражается на его поведении.

Научные исследования на животных показали, что повышенная концентрация этого гормона, регулирующего половое поведение, увеличивает вероятность драк между самцами. В 2017 году ученые из Калифорнийского университета повторили эксперимент на людях, который доказал, что повышение гормона снижает уровень когнитивной рефлексии.

Иными словами, мужчина под влиянием тестостерона склонен принимать неверные решения, если интуитивно они кажутся ему правильными.

Во время тестирования участникам предлагали решать задачи, которые подталкивают человека на неверный ответ. Например, в задаче, где в условии 5 машин производят 5 деталей за 5 минут; на вопрос, какое количество минут 100 машин произведут 100 деталей человек может необдуманно дать ошибочный ответ 100 минут. Именно так на аналогичные задачи испытуемые отвечали на 20 % чаще после введения тестостерона, чем до инъекции.

Физиологические причины

Совместное исследование ученых из России и Германии о влиянии тета-колебаний на мозг в ситуациях стресса также показали склонность рисковать у мужчин больше, чем у женщин.

Испытуемым обоих полов предложили 100 закрытых ящиков: в одних находились бонусы, в других – бомбы, которые сжигали накопленные ранее бонусы. Мужчины открывали намного больше коробок, несмотря на риск утратить выгоду.

Во время принятия решений работа их мозга фиксировалась по технологии МЭГ, которая, как и ЭЭГ, отражает электрическую активность мозга. Результаты показали, что у мужчин во время принятия рискованного решения повышается активность тета-волн в передней поясной коре:

  • тета-волны – фиксируются на фоне сонливости, измененного состояния сознания, поискового поведения, стресса;
  • передняя поясная кора – отвечает на мотивацию, концентрацию, мыслительную деятельность.

Результаты подтвердило тестирование по шкале DOSPERT, где большинство мужчин дали ответы, доказывающие, что они легко согласятся на риск, если предполагают, что решение принесет им успех или приятные ощущения.

Исследования не говорят о том, что пол – основной маркер склонности к риску. Часто такая черта связана с нейромедиаторной системой, в частности, с дофамином. Если его концентрация в головном мозге снижена, либо количество рецепторов отличается от нормы в обе стороны, человек будет склонен к депрессиям, неудовлетворенности жизнью, апатии. Часто такие люди становятся алко- или наркозависимыми. Но также они склонны к немотивированному риску и экстриму, так как он помогает им «выбить» из своей нервной системы больше ярких ощущений.

Но при прочих равных условиях у мужчин склонность к риску действительно встречается намного чаще, что подтверждено научными исследованиями и отражено в большом количестве шуток, хорошо известных пользователям социальных сетей.

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