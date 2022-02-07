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Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер

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Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер

07.02.2022 21:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 112 человек

О серьезном разладе в отношениях между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовой ходят множество разных слухов, причем длятся они годами. Мама же двух своих дочерей уверяет, ни о каком конфликте не может быть и речи! Хотя девушки весьма редко проводят вместе досуг, совместных снимков в социальной сети можно сосчитать на пальцах одной руки.

     Много лет тому назад две перспективные девушки вели совместный бизнес, не могли нарадоваться собственными успехами, делились радостными моментами в социальной сети, а также много проводили радостных моментов досуга. Но, в одночасье что-то произошло, после этого все резко изменилось.

     Первый серьезный скандал между сестрами произошел в 2019 году. Тогда девушки вместе отдыхали в Куршевеле, а возвращались, уже заняв места в разных частях самолета. Тогда Ольга Бузова полетела бизнес-классом, Анна Бузова же довольствовалась местом в эконом-классе. Тогда сестры не общались долгое время, но все же смогли наладить контакт спустя какой-то период. Но, теперь между ними снова война!

   Журналисты всеми силами желают узнать, в чем же причина недомолвок сестер Бузовых. Мама девушек пытается уверить в своих комментариях журналистам о том, что ни о каком конфликте речь не идет:

    «У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого, например: «Мы идеальная семья. Всякое бывает», - призналась Ирина Александровна.

    Тем не менее, на дне рождении Ольги Бузовой, которое она праздновала в одном из самых респектабельных курортов Сочи, Анны не было. В город Ольга позвала всех своих близких друзей, частным авиарейсом добрались до курорта, чтобы помпезно отпраздновать 36-летие знаменитой артистки.

    Хейтеры в сети интернет то и дело обвиняют сестер. Анну Бузову обвиняют в том, что она якобы корыстная. А Ольгу за то, что якобы завидует сестре, что родственнице удалось наладить личную жизнь, а у артистки не клеится с мужчинами все никак.

      Мама Ольги и Анны Бузовой, Ирина Александровна призналась на шоу «Звезды сошлись» в том, что любит сестер с одинаковой силой, а также готова прийти на помощь в любую секунду: как одной дочери, так и к другой! Как отец, так и мать предпочитают вообще не влезать в отношения между сестрами.

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