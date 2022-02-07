Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер
07.02.2022 21:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 112 человек
О серьезном разладе в отношениях между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовой ходят множество разных слухов, причем длятся они годами. Мама же двух своих дочерей уверяет, ни о каком конфликте не может быть и речи! Хотя девушки весьма редко проводят вместе досуг, совместных снимков в социальной сети можно сосчитать на пальцах одной руки.
Много лет тому назад две перспективные девушки вели совместный бизнес, не могли нарадоваться собственными успехами, делились радостными моментами в социальной сети, а также много проводили радостных моментов досуга. Но, в одночасье что-то произошло, после этого все резко изменилось.
Первый серьезный скандал между сестрами произошел в 2019 году. Тогда девушки вместе отдыхали в Куршевеле, а возвращались, уже заняв места в разных частях самолета. Тогда Ольга Бузова полетела бизнес-классом, Анна Бузова же довольствовалась местом в эконом-классе. Тогда сестры не общались долгое время, но все же смогли наладить контакт спустя какой-то период. Но, теперь между ними снова война!
Журналисты всеми силами желают узнать, в чем же причина недомолвок сестер Бузовых. Мама девушек пытается уверить в своих комментариях журналистам о том, что ни о каком конфликте речь не идет:
«У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого, например: «Мы идеальная семья. Всякое бывает», - призналась Ирина Александровна.
Тем не менее, на дне рождении Ольги Бузовой, которое она праздновала в одном из самых респектабельных курортов Сочи, Анны не было. В город Ольга позвала всех своих близких друзей, частным авиарейсом добрались до курорта, чтобы помпезно отпраздновать 36-летие знаменитой артистки.
Хейтеры в сети интернет то и дело обвиняют сестер. Анну Бузову обвиняют в том, что она якобы корыстная. А Ольгу за то, что якобы завидует сестре, что родственнице удалось наладить личную жизнь, а у артистки не клеится с мужчинами все никак.
Мама Ольги и Анны Бузовой, Ирина Александровна призналась на шоу «Звезды сошлись» в том, что любит сестер с одинаковой силой, а также готова прийти на помощь в любую секунду: как одной дочери, так и к другой! Как отец, так и мать предпочитают вообще не влезать в отношения между сестрами.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
У эстрадного певца Александра Серова родился внук
08.02.2022 20:02 / Шоу-бизнесДочь популярного эстрадного артиста Александра Серова сообщила замечательную новость о том, что она вновь стал...
В 2022 году Тигран Салибеков заявил о разрыве отношений с супругой
08.02.2022 17:23 / Шоу-бизнесТигран Салибеков рассказал о том, что он так и не смог восстановить прежние дружественные отношения с его жено...
Анна Заворотнюк высказалась, почему не поздравила публично Петра Чернышева
07.02.2022 22:58 / Шоу-бизнесВчера, 6 февраля фигуристу Петру Чернышеву исполнилось 51 год. Его коллеги посвятили множество поздравлений в ...
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней, даже не смотря на проживание той в дворце
06.02.2022 18:27 / Шоу-бизнесСтанислав Садальский нашел новую причину для того, чтобы в мире шоу-бизнеса разразился очередной громкий сканд...
Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери
06.02.2022 17:56 / ИнтернетУже почти три года актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется со страшным диаг...
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 2-й день рождения дочери Евы
05.02.2022 21:00 / ИнтернетСегодня, 5 февраля счастливые родители троих совместных детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечали вт...
Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить
05.02.2022 20:35 / КриминалНесколько дней назад общественность узнала о жутких подробностях смерти «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой....
Мария Голубкина не на шутку заволновалась о жизни и здоровье Ксении Собчак
05.02.2022 20:02 / ОбществоК огромному количеству недоброжелателей журналистки и телеведущей Ксении Собчак, похоже, присоединилась и актр...
Мерьем Узерли посетила закрытую вечеринку в столице
05.02.2022 19:10 / ОбществоПосле кинопроката турецкого сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли обрела невероятную популярность. ...
Диана Арбенина показала свои старые фото на последних неделях беременности
04.02.2022 22:44 / ИнтернетРоссийский музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отмечает важный для неё день ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар