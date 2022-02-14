Судьба дальнейшего участия на Олимпийских играх в Пекине Камилы Валиевой уже решена

Несколько дней Камила Валиева молчала относительно данной ситуации и никак не комментировала события, всколыхнувшие весь мир. Девушка была опустошенной и потрясенной, тяжело настраивалась на тренировки и несколько раз взрывалась в истерике, которую едва могла успокоить знаменитый тренер Этери Тутберидзе.

Только после вынесения вердикта Камила Валиева высказалась относительно сложившейся ситуации:

«Эти последние дни для меня были весьма сложными, что-то говорить совершенно уже не хватает сил и эмоций. Я, конечно, рада, но эмоционально я уже истощилась. Поэтому сейчас я испытываю слезы счастья и немного огорчения. Но, при этом я безумно счастлива представлять нашу страну на Олимпийских играх и находится здесь. Надеюсь, я покажу максимальные результаты здесь. Настроюсь и покажу. На слушании Спортивного арбитражного суда я сидела семь часов. У нас был всего один перерыв, который длился всего 20 минут. Все это время я сидела и наблюдала. Это было очень сложно. Видимо, это один из этапов, который я должна была пройти!», - поделилась Камила Валиева в интервью для Первого канала.

Многие знаменитости из мира спорта всячески стараются поддержать Камилу Валиеву, в частности, Илья Авербух, который призывает болеть не только за Камилу, но и за всех участников соревнования на Олимпийских играх, представляющих страну.

В своей публикации Илья Авербух напомнил и о спортсменках Анне Щербаковой и Саше Трусовой, которых волею сложившихся обстоятельств и шумихи позабыли.





«Камила Валиева безусловно попала в очень сложную ситуацию. Мы все переживаем за Камилу, желаем ей удачу. В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливых девчонкам, Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддержим наших девчонок, которые завтра предстоит важный день!», -написал 48-летний Илья Авербух.