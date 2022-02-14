Судьба дальнейшего участия на Олимпийских играх в Пекине Камилы Валиевой уже решена
14.02.2022 22:16 / Спорт / Прочли: 562 человек
Сегодня утром 14 февраля судья Спортивного арбитражного суда объявил решение относительно дальнейшего участия Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Ранее, при тестировании фигуристки на допинг-контроле были выявлены запрещенные вещества для употребления спортсменов. Судебный вердикт был таковым: Камила Валиева продолжит участие на Олимпийских играх в Пекине!
Несколько дней Камила Валиева молчала относительно данной ситуации и никак не комментировала события, всколыхнувшие весь мир. Девушка была опустошенной и потрясенной, тяжело настраивалась на тренировки и несколько раз взрывалась в истерике, которую едва могла успокоить знаменитый тренер Этери Тутберидзе.
Только после вынесения вердикта Камила Валиева высказалась относительно сложившейся ситуации:
«Эти последние дни для меня были весьма сложными, что-то говорить совершенно уже не хватает сил и эмоций. Я, конечно, рада, но эмоционально я уже истощилась. Поэтому сейчас я испытываю слезы счастья и немного огорчения. Но, при этом я безумно счастлива представлять нашу страну на Олимпийских играх и находится здесь. Надеюсь, я покажу максимальные результаты здесь. Настроюсь и покажу. На слушании Спортивного арбитражного суда я сидела семь часов. У нас был всего один перерыв, который длился всего 20 минут. Все это время я сидела и наблюдала. Это было очень сложно. Видимо, это один из этапов, который я должна была пройти!», - поделилась Камила Валиева в интервью для Первого канала.
Многие знаменитости из мира спорта всячески стараются поддержать Камилу Валиеву, в частности, Илья Авербух, который призывает болеть не только за Камилу, но и за всех участников соревнования на Олимпийских играх, представляющих страну.
В своей публикации Илья Авербух напомнил и о спортсменках Анне Щербаковой и Саше Трусовой, которых волею сложившихся обстоятельств и шумихи позабыли.
«Камила Валиева безусловно попала в очень сложную ситуацию. Мы все переживаем за Камилу, желаем ей удачу. В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливых девчонкам, Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддержим наших девчонок, которые завтра предстоит важный день!», -написал 48-летний Илья Авербух.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Ольга Орлова не стала молчать и встала на защиту Ксении Бородиной
17.02.2022 22:27 / Шоу-бизнесВ громкий конфликт между бывшими коллегами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной вмешалась и нынешняя ведущая реа...
Обновленно Ольга Бузова во время работы в реалити-шоу унижала Влада Кадони
16.02.2022 20:13 / Шоу-бизнесНекоторое время многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» были уверенны в том, что между Владом Кадони и Ольгой Бу...
Дарья Донцова призналась в своем новом испытании, связанным со здоровьем
16.02.2022 18:21 / ПроисшествияПисательница Дарья Донцова никогда не скрывала от своих почитателей факт того, что она многие годы боролась с ...
Как быстро получить микрозайм на банковскую карту
16.02.2022 18:13 / ЭкономикаСейчас каждый человек сможет справиться с финансовыми проблемами. Если срочно нужны деньги, то потребуется про...
Певица Mary Gu призналась о множестве лет, проведенных в токсичных отношениях
16.02.2022 15:55 / Шоу-бизнесНа канале «Суббота!» стартовала премьера сериала «Моя любимая Страшко». Певица Mary Gu подготовила для всех фа...
Даню Милохина избили в самом центре столицы
15.02.2022 21:11 / ПроисшествияОгромная армия поклонников в недоумении от случившегося, в самом центре Москвы напали и изуродовали лицо попул...
Самочувствие Валерия Николаева, который сейчас пребывает в психиатрической больнице
15.02.2022 14:58 / ПроисшествияПеред тем, как попасть в клинику актер Валерий Николаев попал в СИЗО, где он проявил свое агрессивное поведени...
Фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе
13.02.2022 20:48 / Спорт15-летней Камиле Валиевой приходится очень нелегко, ведь сегодня решится будет ли она продолжать соревнования ...
Пластический хирург откровенно о внешности Веры Алентовой и лопнувшем грудном имплантате Леры Кудрявцевой
13.02.2022 20:31 / ИнтернетМногие звезды российского шоу-бизнеса не скрывают того факта, что все они в той или иной степени прибегали к п...
Канье Уэст выпустил плакат с именами и фото друзей, а также своих нынешних врагов
13.02.2022 20:02 / В миреКанье Уэст также сослался на свою давнюю вражду с Тейлор Свифт на постере, а также на свою недавнюю драму с Би...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар