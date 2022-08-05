Анастасия Волочкова сменила образ и теперь похожа на Орбакайте
05.08.2022 21:10 / Интернет / Прочли: 1102 человек
Балерина согласилась на эксцентричную фотосессию, ради которой понадобилось кардинально сменить имидж. Только вот поклонники, увидев 46-летнюю Волочкову, заприметили в ней копию дочери Аллы Борисовны Пугачевой.
Анастасия Волочкова поделилась кадрами с фотосессии, во время которых она находилась на крыше одной из столичных высоток. Образ был довольно необычный: белый прямые волосы, черное длинное платье с множеством разрезов до самых бедер, длинные черные перчатки и шляпа с огромными полями.
Стоит отметить, что парик со светлыми локонами и прямой ровной челкой придал внешности Волочковой идентичное сходство с Кристиной Орбакайте.
В другом образе Волочкова оделась в платье с изображением картин Энди Уорхола, завершив образ ботфортами с подобным принтом. Во время съемок Волочкова настоятельно требовала не снимать ее крупным планом, чтобы в кадры не попали мелкие изъяны, но творческая группа уверяла ее пойти на экспромт:
«Может стоить попробовать? Пусть все увидят, какая ты красивая без фотошопа?!»
«Действительно, какие маски – давайте покажем сказки!», - отреагировала балерина.
Волочкова в январе отметила свой 46-й день рождения и может похвастаться довольно прекрасными формами. Ради такого результата женщина достаточно ограниченно питается и проводит многочасовые тренировки в спортивном зале.
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