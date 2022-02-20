Анастасия Волочкова долго не страдала по Сергею и нашла себе уже нового кавалера

46-летняя Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих поклонников чередой быстро сменяющих друг друга своих любовных увлечений. Еще вчера все обсуждали горькое расставание балерины с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, как теперь оказалось, что блондинка уже давно не страдает и мысли ее заняты совершенно другим объектом вожделения.

Так, одним из последних публикаций Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram является снимок, на котором она вместе другом по имени Дмитрий:

«С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем на чьем авто ехать. Но, в Димином так уютно. И с ним…», - заинтриговала подписью Волочкова под совместным с Дмитрием снимком.

Поклонники сразу же поздравили балерину за то, что она не теряется в прошлом, не зацикливается на токсичных отношениях, живет здесь и сейчас, кайфует от жизни и наслаждается каждым ее мигом. Тем более в компании такого молодого и интересного человека! Хотя нашли и те, которые напомнили о Сергее. Мол, предыдущий ухажер подходил Волочковой по возрасту и росту. Балерина не стала молчать и прокомментировала такое изречение:





«Внешность – не самое главное! Человек познается в поступках и личностных качествах. А когда в них корысть и фальш – это не мое!»

Хоть Волочкова не подтвердила свои отношения с Дмитрием, мужчину она на данный момент называет просто другом, на которого она может положиться в любую минуту в своей жизни!