Анастасия Волочкова долго не страдала по Сергею и нашла себе уже нового кавалера
20.02.2022 21:00 / Интернет / Прочли: 1229 человек
Балерина Анастасия Волочкова продолжает держать в курсе событий своих поклонников относительно амурных дел в своей жизни. После недавнего расставания блондинка долго не горевала и уже представила публике своего нового ухажера! Похоже, что грядет новый роман!?
46-летняя Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих поклонников чередой быстро сменяющих друг друга своих любовных увлечений. Еще вчера все обсуждали горькое расставание балерины с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, как теперь оказалось, что блондинка уже давно не страдает и мысли ее заняты совершенно другим объектом вожделения.
Так, одним из последних публикаций Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram является снимок, на котором она вместе другом по имени Дмитрий:
«С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем на чьем авто ехать. Но, в Димином так уютно. И с ним…», - заинтриговала подписью Волочкова под совместным с Дмитрием снимком.
Поклонники сразу же поздравили балерину за то, что она не теряется в прошлом, не зацикливается на токсичных отношениях, живет здесь и сейчас, кайфует от жизни и наслаждается каждым ее мигом. Тем более в компании такого молодого и интересного человека! Хотя нашли и те, которые напомнили о Сергее. Мол, предыдущий ухажер подходил Волочковой по возрасту и росту. Балерина не стала молчать и прокомментировала такое изречение:
«Внешность – не самое главное! Человек познается в поступках и личностных качествах. А когда в них корысть и фальш – это не мое!»
Хоть Волочкова не подтвердила свои отношения с Дмитрием, мужчину она на данный момент называет просто другом, на которого она может положиться в любую минуту в своей жизни!
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