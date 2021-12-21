За 2021 год было 32 предотвращенных терактов в стране
21.12.2021 22:22 / Политика / Прочли: 635 человек
Президент России Владимир Путин в одном из своих последних заявлений сообщил о том, что за последние 11 месяцев в общей сложности предотвращено 61 преступление террористического характера. В том числе из 61 преступлений было не допущено 32 террористических акта.
Глава государства акцентировал на том, чтобы силовиками и дальше продолжалась эффективная работа по борьбе с терроризмом.
Об этом президент России Владимир Путин заявил в видео поздравлении для работников органов безопасности. Данное обращение было размещено на сайте «Звезда».
«Прежде всего, вашей главной задачей является жесткая и бескомпромиссная борьба с терроризмом. За последние годы в этом сложном и ответственном участке работ есть значительные успехи. В целом – динамика позитивная», - отметил Путин.
Также было отмечено, что удалось добиться серьезных результатов в снижении показателей террористической угрозы.
«За последние 11 лет было предотвращено более 200 терактов. Количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилась в многократно. Подавляющее количество таких преступлений пресекается уже на стадии их непосредственной подготовки. Это хороший результат, но проблем еще много», - отметил президент, отмечая о продолжении действовать наступательно и эффективно.
В своем заявлении Владимир Путин напомним о требовании продолжать пресекать любые проявления социальной и религиозной вражды, ксенофобии, пресекать вовлечения людей, особенно молодых, в антигосударственную деятельность.
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