За 2021 год было 32 предотвращенных терактов в стране

Глава государства акцентировал на том, чтобы силовиками и дальше продолжалась эффективная работа по борьбе с терроризмом.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в видео поздравлении для работников органов безопасности. Данное обращение было размещено на сайте «Звезда».

«Прежде всего, вашей главной задачей является жесткая и бескомпромиссная борьба с терроризмом. За последние годы в этом сложном и ответственном участке работ есть значительные успехи. В целом – динамика позитивная», - отметил Путин.

Также было отмечено, что удалось добиться серьезных результатов в снижении показателей террористической угрозы.

«За последние 11 лет было предотвращено более 200 терактов. Количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилась в многократно. Подавляющее количество таких преступлений пресекается уже на стадии их непосредственной подготовки. Это хороший результат, но проблем еще много», - отметил президент, отмечая о продолжении действовать наступательно и эффективно.

В своем заявлении Владимир Путин напомним о требовании продолжать пресекать любые проявления социальной и религиозной вражды, ксенофобии, пресекать вовлечения людей, особенно молодых, в антигосударственную деятельность.