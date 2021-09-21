Вулкан Канарских островов: сотни эвакуированы, лава Ла-Пальмы приближается к морю





Эвакуация Эль-Пасо началась после того, как лава начала извергаться из новой трещины в вулкане Кумбре Вьеха.

Более 6000 человек бежали из лавы, засыпавшей сотни домов с момента начала извержения в воскресенье.

Вскоре после открытия нового извержения на острове произошло четыре землетрясения.





Местные власти заявили, что лава может вызвать химическую реакцию, которая вызовет взрывы и выброс токсичных газов, когда она достигнет моря.

Морские власти установили запретную зону в море в две морских мили (3,7 км) в районе, куда направляется лава.





Это было сделано «для того, чтобы не допустить появления зевак на лодках и предотвратить попадание газов на людей», - проинформировал общественость президент совета острова Мариано Эрнандес.





Эксперты сообщили, что во вторник лава достигнет моря. Жителям приказали держаться подальше от района, который оцеплен полицией.





К полудню вторника крупнейший поток лавы вошел в город Тодоке, двигаясь со скоростью около 200 метров в час (0,07 миль в час), заявили власти. Семьи спешили спасти все, что могли, из своих домов в двухчасовом окне, предоставленном работниками службы экстренной помощи.



