Вулкан Канарских островов: сотни эвакуированы, лава Ла-Пальмы приближается к морю
21.09.2021 21:24 / В мире / Прочли: 594 человек
Извергающийся вулкан на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах вынудил власти эвакуировать другую деревню на пути лавы, хлынувшей к морю.
Эвакуация Эль-Пасо началась после того, как лава начала извергаться из новой трещины в вулкане Кумбре Вьеха.
Более 6000 человек бежали из лавы, засыпавшей сотни домов с момента начала извержения в воскресенье.
Вскоре после открытия нового извержения на острове произошло четыре землетрясения.
Местные власти заявили, что лава может вызвать химическую реакцию, которая вызовет взрывы и выброс токсичных газов, когда она достигнет моря.
Морские власти установили запретную зону в море в две морских мили (3,7 км) в районе, куда направляется лава.
Это было сделано «для того, чтобы не допустить появления зевак на лодках и предотвратить попадание газов на людей», - проинформировал общественость президент совета острова Мариано Эрнандес.
Эксперты сообщили, что во вторник лава достигнет моря. Жителям приказали держаться подальше от района, который оцеплен полицией.
К полудню вторника крупнейший поток лавы вошел в город Тодоке, двигаясь со скоростью около 200 метров в час (0,07 миль в час), заявили власти. Семьи спешили спасти все, что могли, из своих домов в двухчасовом окне, предоставленном работниками службы экстренной помощи.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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