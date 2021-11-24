Светлана Немоляева не была на похоронах Валентина Гафта и Армена Джигарханяна
В прошлом году мир покинули легенды советского и российского кинематографа – Валентин Гафт и Армен Джигарханян. Актриса Светлана Немоляева не смогла присутствовать на церемонии прощания обоих артистов. Каковы причины? Светлана Владимировна объяснила, почему не смогла там быть!
Светлана Немоляева очень хотела проститься с Арменом Джигарханяном
и Валентином Гафтом, с которыми они не просто работали на съемочной площадке и
театре, но и дружили. Дело в том, что пойти на прощальную церемонию помешали
проблемы со здоровьем.
«Я в этот момент сильно болела! Поэтому не смогла
проститься с моими грандиозными партнерами по театру!», - призналась Светлана
Немоляева Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека».
«Мы с Арменом много играли вместе. Он мне всегда
говорил: «Ты мое солнышко!» У нас были очень хорошие отношения друг к другу. А
потом у него начались проблемы со здоровьем, я очень за него переживала,
волновалась, но с этим ничего не поделаешь!», - сетовала 84-летняя артистка.
Валентин Гафт очень сильно и долго болел перед своей
смертью.
«Было очевидно, что Валя вскоре умрет. Но, он себя не
жалел и работал до последнего, на сколько ему хватило сил. Он боролся за свою
жизнь до конца, не жалел себя!»
Светлана Владимировна рассказала и о жене Валентина
Гафта, Валентине Остроумовой. Как сейчас поживает актриса Ольга Остроумова.
«Мы виделись недавно на одной из телевизионных
передач. Я очень порадовалась за нее, она себя хорошо чувствует. Помогает
работа пережить все невзгоды. Такая странная и противоречащая друг другу работа
– быть актером. Вроде бы тяжело с таким горем выйти на сцену и играть, а с
другой стороны – работа так спасает!», - призналась Немоляева.