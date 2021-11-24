Светлана Немоляева не была на похоронах Валентина Гафта и Армена Джигарханяна

Светлана Немоляева очень хотела проститься с Арменом Джигарханяном и Валентином Гафтом, с которыми они не просто работали на съемочной площадке и театре, но и дружили. Дело в том, что пойти на прощальную церемонию помешали проблемы со здоровьем.

«Я в этот момент сильно болела! Поэтому не смогла проститься с моими грандиозными партнерами по театру!», - призналась Светлана Немоляева Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека».

«Мы с Арменом много играли вместе. Он мне всегда говорил: «Ты мое солнышко!» У нас были очень хорошие отношения друг к другу. А потом у него начались проблемы со здоровьем, я очень за него переживала, волновалась, но с этим ничего не поделаешь!», - сетовала 84-летняя артистка.

Валентин Гафт очень сильно и долго болел перед своей смертью.

«Было очевидно, что Валя вскоре умрет. Но, он себя не жалел и работал до последнего, на сколько ему хватило сил. Он боролся за свою жизнь до конца, не жалел себя!»

Светлана Владимировна рассказала и о жене Валентина Гафта, Валентине Остроумовой. Как сейчас поживает актриса Ольга Остроумова.

«Мы виделись недавно на одной из телевизионных передач. Я очень порадовалась за нее, она себя хорошо чувствует. Помогает работа пережить все невзгоды. Такая странная и противоречащая друг другу работа – быть актером. Вроде бы тяжело с таким горем выйти на сцену и играть, а с другой стороны – работа так спасает!», - призналась Немоляева.