Свершилось, Виктория Боня наконец нашла вторую половинку
15.12.2021 02:10 / Общество / Прочли: 776 человек
Виктория Боня практически не рассказывает своим поклонникам подробности своей личной жизни, а сегодня решила сделать исключение, тем самым заставила всерьез заинтриговать.
Модель и бизнесвумен опубликовала в хронике историй в Instagram фото своей руки с помолвочным кольцом. К фото она добавила интригующую подпись:
«Ну что, можете меня поздравить», - вызвала ажиотаж Виктория Боня.
А накануне вечером она в шикарном платье отправлялась на ужин, по всей видимости в этот вечер избранник и одел кольцо с огромным бриллиантом своей спутнице.
На данный момент Боня не рассказала ничего в дополнение к тем новостям, что имеются. Остается лишь гадать: правда это или определенный маневр, чтобы привлечь к себе пристальное внимание подписчиков.
Напомним, 42-летняя Виктория Боня еще не разу не ходила под венец. У нее были длительные отношения с сыном миллионера Александром Смерфитом. У пары родилась совместная дочь, Боня мечтала о шикарной свадьбе, но в 2017 году они расстались, оставшись друзьями.
Позже Боню видели на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Ардюраном. Но эти отношения быстро сошли на нет, после чего личную жизнь Боня никогда не комментировала и бойфрендов не показывала, хотя признавалась, что не одинока.
На данный момент Виктория Боня живет на 2 страны: Россия и Монако. В Россию девушка приезжает исключительно для решения рабочих дел, а постоянно проживает – в Монако. Где именно познакомилась, и, вообще, какие-то подробности о своем женихе Виктория не комментирует.
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