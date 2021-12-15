Свершилось, Виктория Боня наконец нашла вторую половинку

Модель и бизнесвумен опубликовала в хронике историй в Instagram фото своей руки с помолвочным кольцом. К фото она добавила интригующую подпись:

«Ну что, можете меня поздравить», - вызвала ажиотаж Виктория Боня.

А накануне вечером она в шикарном платье отправлялась на ужин, по всей видимости в этот вечер избранник и одел кольцо с огромным бриллиантом своей спутнице.

На данный момент Боня не рассказала ничего в дополнение к тем новостям, что имеются. Остается лишь гадать: правда это или определенный маневр, чтобы привлечь к себе пристальное внимание подписчиков.

Напомним, 42-летняя Виктория Боня еще не разу не ходила под венец. У нее были длительные отношения с сыном миллионера Александром Смерфитом. У пары родилась совместная дочь, Боня мечтала о шикарной свадьбе, но в 2017 году они расстались, оставшись друзьями.





Позже Боню видели на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Ардюраном. Но эти отношения быстро сошли на нет, после чего личную жизнь Боня никогда не комментировала и бойфрендов не показывала, хотя признавалась, что не одинока.

На данный момент Виктория Боня живет на 2 страны: Россия и Монако. В Россию девушка приезжает исключительно для решения рабочих дел, а постоянно проживает – в Монако. Где именно познакомилась, и, вообще, какие-то подробности о своем женихе Виктория не комментирует.



