Светлана Лобода сидит без работы
29.06.2022 17:12 / Шоу-бизнес / Прочли: 1028 человек
Еще до 24 февраля в России на концерты Светланы Лободы охотно собирались огромные толпы поклонников, но после того, как артистка высказала свою гражданскую позицию относительно событий в мире ей, тут же стали не рады. Украинская исполнительница ныне в списке персон нон-грате и 50 лет не сможет въезжать на территорию Российской Федерации.
Здесь она раньше зарабатывала приличные деньги, гонорары, за которые и приобрела ранее шикарный особняк в Подмосковье. Вот только продавать она его не торопится все равно.
Ходили слухи, что особняк в подмосковном Красногорске стоимостью 70 миллионов рублей Светлана Лобода переписала на своего охранника, который служил у артистки многие годы. Сама же звезда опровергает данную информацию.
Конечно, это не все недвижимое имущество у известной артистки. Есть еще трехкомнатная квартира, которая досталась ей от бабушки. Также 39-летняя артистка снимает отдельное помещение, где хранит все концертное музыкальное оборудование, вот только концертов пока нет.
В перерыве от концертной деятельности Светлана Лобода занимается благотворительностью.
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