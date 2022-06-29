Светлана Лобода сидит без работы

Здесь она раньше зарабатывала приличные деньги, гонорары, за которые и приобрела ранее шикарный особняк в Подмосковье. Вот только продавать она его не торопится все равно.





Ходили слухи, что особняк в подмосковном Красногорске стоимостью 70 миллионов рублей Светлана Лобода переписала на своего охранника, который служил у артистки многие годы. Сама же звезда опровергает данную информацию.





Конечно, это не все недвижимое имущество у известной артистки. Есть еще трехкомнатная квартира, которая досталась ей от бабушки. Также 39-летняя артистка снимает отдельное помещение, где хранит все концертное музыкальное оборудование, вот только концертов пока нет.

В перерыве от концертной деятельности Светлана Лобода занимается благотворительностью.