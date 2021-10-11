Последствия выборов в Чехии: Милош Земан в реанимации после голосования





«Мы точно знаем диагноз, что позволяет нам нацелить лечение», - сказал директор Мирослав Заворал, но добавил, что не будет давать никаких дополнительных подробностей по запросу президента.





В офисе Земана ранее заявляли, что он страдает от истощения и обезвоживания после восьми дней в больнице в прошлом месяце.





Президента доставили в больницу из президентского замка под столицей Праги в воскресенье утром, вскоре после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.



