Анастасия Мельникова рассказала про пять лет борьбы с тяжелой болезнью
29.06.2022 18:37 / Кино / Прочли: 3474 человек
Анастасия Мельникова пять лет боролась с тяжелой болезнью, из-за которой некоторое время после операции передвигалась на коляске. Последние месяцы её начали всё чаще обсуждать из-за новой внешности – она заметно набрала вес. Ранее поклонники считали, что это осложнение от болезни коронавирусом, однако истинная ситуация оказалась куда хуже.
52-летняя звезда многочисленных сериалов впервые сообщила, что ведёт борьбу с тяжелой болезнью. Актриса из знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» подробностей данной ситуации не рассказала, однако отметила, что ситуация на сегодняшний день сложная.
«Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: «Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются». Но я не собираюсь сдаваться», - сообщила Анастасия Мельникова.
Петербургская звезда также прокомментировала и слухи по поводу её лишнего веса. Она отметила, что её внешность действительно далека от идеала. «Да, возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко красный лак. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — считает Анастасия.
Что касается лечения Анастасии Мельниковой, то актрисе до сих пор периодически нужен, как и приём специальных и дорогостоящих лекарств, так и регулярные медицинские обследования. Одно из многочисленных хирургических вмешательств едва ли не лишило 52-летнюю звезду возможности ходить. «После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске. Господи, сколько я всего успевала! Увидела у Андрея Федорцова ретро-альбомы и после операции решила сделать свой. Заполнила первые сто! Знаете, какая у меня была первая трагедия? Я научилась варить кофе сидя, но достать кофейную чашку с верхней полки не могла. Пришлось довольствоваться чайной», — поделилась Анастасия Мельникова.
К слову, помочь справиться со всеми испытаниями, которые упали на плечи актрисы, помогла её дочь Маша. Девушка прекрасно сделала первые шаги в сфере актерского поприща и уже готовиться к будущим актерским выступлениям.
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