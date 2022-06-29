Анастасия Мельникова рассказала про пять лет борьбы с тяжелой болезнью

52-летняя звезда многочисленных сериалов впервые сообщила, что ведёт борьбу с тяжелой болезнью. Актриса из знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» подробностей данной ситуации не рассказала, однако отметила, что ситуация на сегодняшний день сложная.





«Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: «Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются». Но я не собираюсь сдаваться», - сообщила Анастасия Мельникова.

Петербургская звезда также прокомментировала и слухи по поводу её лишнего веса. Она отметила, что её внешность действительно далека от идеала. «Да, возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко красный лак. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — считает Анастасия.





Что касается лечения Анастасии Мельниковой, то актрисе до сих пор периодически нужен, как и приём специальных и дорогостоящих лекарств, так и регулярные медицинские обследования. Одно из многочисленных хирургических вмешательств едва ли не лишило 52-летнюю звезду возможности ходить. «После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске. Господи, сколько я всего успевала! Увидела у Андрея Федорцова ретро-альбомы и после операции решила сделать свой. Заполнила первые сто! Знаете, какая у меня была первая трагедия? Я научилась варить кофе сидя, но достать кофейную чашку с верхней полки не могла. Пришлось довольствоваться чайной», — поделилась Анастасия Мельникова.





К слову, помочь справиться со всеми испытаниями, которые упали на плечи актрисы, помогла её дочь Маша. Девушка прекрасно сделала первые шаги в сфере актерского поприща и уже готовиться к будущим актерским выступлениям.



