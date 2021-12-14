Звездная коллега сообщила о болезни Григория Лепса

А 13 декабря Григорий Лепс должен был выступить в рамках совместного номера с певицей Ларисой Долиной в Crocus City Holl, однако этому не суждено было случиться:

«Мне сегодня днем позвонили и сказали, что наш с Гришей дуэт на сегодня отменяется в связи с его болезнью», - рассказала Лариса Долина.

«Гриша пожалуйста поправляйся быстрее! Самое главное здоровье, а где презентовать нашу с тобой совместную премьеру, мы обязательно придумаем!», - обратилась к своему коллеге певица.

В связи с этим артистке срочно пришлось искать замену и менять номер для выступления на сцене Крокуса. Заменить Лепса согласилась Карина Кокс, бывшая участница группы «Сливки».

«Мы с ней исполнили «Льдинка» в новой интерпретации Валерия Степанова. Таким образом и вышли из сложившегося положения. Спасибо тебе Кариночка за чуткость, люблю!», - обратилась со словами благодарности к коллеге Лариса Долина.

Поклонники поддержали артистку и отправили слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления Григорию Лепсу.