Звездная коллега сообщила о болезни Григория Лепса
14.12.2021 12:50 / Шоу-бизнес / Прочли: 475 человек
Еще в прошлую пятницу супружеская пара Григорий Лепс и Анна Шаплыкова сообщила неприятнейшую новость – они подали документы на развод. Лепс прожил с женой около 20 лет и воспитывали троих детей, но теперь их дороги расходятся. О причинах развода пока не сообщается, известно лишь о том, что они очень переживают в связи с данным событием.
А 13 декабря Григорий Лепс должен был выступить в рамках совместного номера с певицей Ларисой Долиной в Crocus City Holl, однако этому не суждено было случиться:
«Мне сегодня днем позвонили и сказали, что наш с Гришей дуэт на сегодня отменяется в связи с его болезнью», - рассказала Лариса Долина.
«Гриша пожалуйста поправляйся быстрее! Самое главное здоровье, а где презентовать нашу с тобой совместную премьеру, мы обязательно придумаем!», - обратилась к своему коллеге певица.
В связи с этим артистке срочно пришлось искать замену и менять номер для выступления на сцене Крокуса. Заменить Лепса согласилась Карина Кокс, бывшая участница группы «Сливки».
«Мы с ней исполнили «Льдинка» в новой интерпретации Валерия Степанова. Таким образом и вышли из сложившегося положения. Спасибо тебе Кариночка за чуткость, люблю!», - обратилась со словами благодарности к коллеге Лариса Долина.
Поклонники поддержали артистку и отправили слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления Григорию Лепсу.
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