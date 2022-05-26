Анна Нетребко собрала аншлаг в Париже

50-летняя Анна Юрьевна несколько месяцев не работала, отдыхала с сыном за границей, улетала в США к родственникам и даже планировала сотрудничать с одним из театров Российской Федерации.





Однако вчера выступление Анны Нетребко в Париже закончилось с триумфом. После выступления Анны несколько минут стоял оглушительный восторг и рукоплескание, а в зале не было свободных мест. Восторженный супруг звезды Юсиф Эйвазов поделился видео момента окончания концертного выступления, подписав:

«Я просто оставлю это здесь. Моя королева, ты опять победила! Горжусь!», - написал Юсиф Эйвазов.





Следующим выступлением оперной певицы будет в Милане, в легендарном театре «Ла Скала». Примечательно, что все билеты уже выкуплены.

Представитель звезды Максим Берин признался, что ранее состоялось выступление с четырьмя спектаклями в Монако, которое прошло с огромным успехом. Таким образом, состоялось грандиозное возвращение Анны Нетребко на мировую театральную сцену. Билеты на мероприятия были раскуплены заблаговременно, телефоны просто разрывались от желания приобрести билет и попасть на выступление.





До этих событий в начале марта Metropolitan Opera и Баварская опера отказывались продолжать сотрудничать с Анной Нетребко до тех пор, пока она не перестанет поддерживать действия Российского правительства.





После этого ультиматума Анна Нетребко опубликовала видеообращение, в котором акцентировала на том, что она является артисткой, оперной певицей и не собирается разбираться в политической ситуации и проблемах мира. Также она отметила, что никогда не получала финансовой поддержки от правительства России, что весьма не понравилось патриотически настроенным политическим деятелям.

Еще в начале мая Анна Нетребко отдыхала в Египте. Тогда она написала своим подписчикам:

«Нужно сделать шаг к нормальной жизни, хотя мне очень жаль расставаться с прекрасным Египтом!», - написала оперная дива с отдыха всей семьей.