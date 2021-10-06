Нерешительность ЕС “ставит под угрозу” его позицию на Балканах - фон дер Ляйен





В течение многих лет государства Западных Балкан пытались подняться по лестнице вступления в ЕС.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен признала на саммите в Словении в среду, что долгое ожидание вызывает «нетерпение» и «разочарование».

Она предупредила, что отсутствие решения даже о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией «ставит под угрозу наше положение и влияние в регионе». Она изо всех сил старалась подчеркнуть: «Мы хотим, чтобы Западные Балканы были в Европейском Союзе».

На словенском собрании был обед и обычное зрелище, на котором лидеры ЕС встречались со своими коллегами из Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Республики Северная Македония и Косово.

Но это был не саммит по решению о расширении, а скорее «подтверждение» связей.

Фон дер Лейен сказала, что, хотя балканские государства добились прогресса, еще многое предстоит сделать в борьбе с коррупцией и экономическими реформами.

Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что ни для кого не секрет, что 27 стран-членов не пришли к согласию относительно способности блока принимать новых членов.

Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют «статус кандидата», хотя некоторые страны продвинулись в этом процессе больше, чем другие. Босния все еще является потенциальным кандидатом, а Косово даже не признано государством некоторыми членами ЕС.



