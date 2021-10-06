Нерешительность ЕС “ставит под угрозу” его позицию на Балканах - фон дер Ляйен
06.10.2021 21:26 / Политика / Прочли: 2386 человек
Евросоюз - это как играть в Лиге чемпионов, сказал недавно один чиновник в Брюсселе. Он подчеркнул, что это незначительное внутреннее соревнование.Смысл в том, что получить членство непросто.
В течение многих лет государства Западных Балкан пытались подняться по лестнице вступления в ЕС.
Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен признала на саммите в Словении в среду, что долгое ожидание вызывает «нетерпение» и «разочарование».
Она предупредила, что отсутствие решения даже о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией «ставит под угрозу наше положение и влияние в регионе». Она изо всех сил старалась подчеркнуть: «Мы хотим, чтобы Западные Балканы были в Европейском Союзе».
На словенском собрании был обед и обычное зрелище, на котором лидеры ЕС встречались со своими коллегами из Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Республики Северная Македония и Косово.
Но это был не саммит по решению о расширении, а скорее «подтверждение» связей.
Фон дер Лейен сказала, что, хотя балканские государства добились прогресса, еще многое предстоит сделать в борьбе с коррупцией и экономическими реформами.
Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что ни для кого не секрет, что 27 стран-членов не пришли к согласию относительно способности блока принимать новых членов.
Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют «статус кандидата», хотя некоторые страны продвинулись в этом процессе больше, чем другие. Босния все еще является потенциальным кандидатом, а Косово даже не признано государством некоторыми членами ЕС.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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