В 2021 году Этери Тутберидзе в отчаянии от диагноза дочери

Еще несколько лет назад у 18-летней Дианы Дэвис была обнаружена болезнь – сенсоневральная тугоухость. Как призналась сама Этери Тутберидзе, дочь слышит громкую музыку, а вот в тишине у нее появляется шум в ушах, из-за чего появляются проблемы в понимании речи других людей. Девушка старается читать по губам. Такая проблема не могла отразится на жизни девушки, особенно в подростковом







«Жестокость подростков – она с этим столкнулась и сознала в полной мере. Наше молодое поколение совершенно не может принимать людей, не таких, как все!», - сетовала тренер по фигурному катанию в эфире шоу «Пусть говорят».

Самое сложное было с самого начала, когда врачи озвучили свой диагноз:

«Господи, почему я? Почему она? К этому нужно было привыкнуть… Нам всем хочется, чтобы наши дети были здоровы, а все их болезни готовы забрать себе, если бы была такая возможность. Моей главной задачей было адаптировать жизнь дочери к нормальной, обычной жизни», - призналась Тутберидзе.

Некоторое время мать была против, чтобы дочь выходила на лед. Однажды она даже специально отвела Диану на танцы, но она все равно захотела сделать по-своему. Девушка захотела стать фигуристкой.

«Как и все дети, она со мной бодается!», - подчеркнула Этери.

Сама же Диана не любит разговаривать о своей болезни. Однажды ей настолько надоели обсуждения в Сети интернет вокруг ее диагноза, что она ответила:

«Дороги люди, я устала читать о том, что вы считаете меня больной. Я живу обычной жизнью, учусь в школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Раньше я не понимала, что мне говорили люди, потому что не знали об этой проблеме, говорили нечетко. Из-за этого я разговаривала крайне редко, почти ни с кем не общалась. В какой-то момент я решила, что буду развивать свой слух. Я намеренно отказалась от предложенных слуховых аппаратов и пришла к тому, что прекрасно всех стала слышать. Я себя адаптировал!», - рассказала Диана Дэвис.