Ольга Шукшина: сестру нужно срочно спасать

Ольга Шукшина сама лично против вакцинации ничего не имеет и привилась от COVID-19. 52-летняя актриса считает, что это надежный и эффективный способ перенести болезнь в легкой форме и избежать летального исхода. Ольга Васильевна считает, что сестру нужно срочно спасать:

«Да, я очень боюсь за свою сестру. Что за странная позиция такая против вакцинации, в то время, когда в стране пандемия и умирают непривитые люди от этого опасного вируса!?», - не понимает Ольга Шукшина.

«Понимает ли она сама свою личную ответственность за высказывания? Если это ее мнение, то пусть не навязывает его остальным, а лучше расскажет о своем опыте: кто привился или не привился в ее семье: дети и внуки? А она сама привита ли? Пусть рассказывает! Я вакцинировалась от COVID-19. Вот наша мама, Лидия Федосеева-Шукшина, в скором времени также сделает прививку.

Ольга Шукшина считает, что ее сестра такой человек, который очень легко подвержена влиянию чужих людей. Именно поэтому, не имея медицинского образования, начала собственную кампанию борьбы с вакцинацией от коронавируса в стране.

«Я не утверждаю, просто предполагаю, что возможно на нее повлияла какая-то секта. Я очень опасаюсь за сестру!», - предположила дочь актера и писателя Василия Шукшина.

«Кстати, я всегда считала, что мама и Мария похожи друг с другом не только внешне. У обеих хорошие внешние данные и характер ровный. Они одинаково не могут глубоко анализировать ситуацию, но весьма эмоциональны, что дает возможность попасть под чужое влияние. Что маме, что Маше расскажи басню, да поизысканнее и делай с ними потом, что захочешь!», - об этом рассуждала Ольга Васильевна в интервью изданию News.ru.

Маша ж вообще теперь не общается с нами, ни со мной, ни с мамой. Ну ладно со мной, наши отношения пережили разные этапы, а матери то почему? Даже тогда, когда ей так остро была необходима помощь? Бари Алибасов тогда переписал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника. Нам пришлось самим справляться с этой бедой. К счастью, тогда помог адвокат Юлия Вербицкая-Линник и другие небезразличные люди.