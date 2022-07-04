На корпоративе в Армении певица Ани Лорак показала свою округлившуюся фигуру
04.07.2022 18:03 / Шоу-бизнес / Прочли: 3366 человек
Начиная с марта месяца певица Ани Лорак исчезла из поля зрения своих поклонников: не выходила на связь с фанатами, а также не давала концертов. Поговаривали даже о том, что она выехала за пределы России. Ани Лорак побывала на корпоративе в Армении в честь организованной там свадебной церемонии. Видео с выступлением артистки очень удивило ее поклонников, там она предстала перед приглашенными слушателями с весьма сочными выдающимися формами.
43-летняя Ани Лорак выступила на свадьбе в городе Ереване второго июля. Для концертного наряда певица выбрала яркое красное мини-платье. В таком наряде исполнительница максимально оголила свои ноги.
Поклонники сразу же обрадовались, что наконец увидели певицу после длительного перерыва в творческой деятельности, но ее внешний вид всех изрядно шокировал. Некоторые подсчитали, что она выглядит так же безупречно, а другие наоборот - изрядно растолстела!
«Мне кажется, она начала поправляться!»
«Она такая классная, просто наряд не ее! Нужен просто другой фасон!»
В конце июня Ани Лорак посетила Москву, где побывала на дне рождении близкого друга Филиппа Киркорова. Весной артистка отменила все запланированные концерты в России и о восстановлении концертной деятельности речь пока даже не ведется.
Ходили слухи о том, что Ани Лорак вместе с дочерью улетела в ОАЭ.
Дочери Ани Лорак уже исполнилось 11 лет. Ребенок родился в браке с супругом, предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась в 2019 году и согласно слухам, причиной развода стали измены партнера.
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