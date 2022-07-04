На корпоративе в Армении певица Ани Лорак показала свою округлившуюся фигуру

43-летняя Ани Лорак выступила на свадьбе в городе Ереване второго июля. Для концертного наряда певица выбрала яркое красное мини-платье. В таком наряде исполнительница максимально оголила свои ноги.





Поклонники сразу же обрадовались, что наконец увидели певицу после длительного перерыва в творческой деятельности, но ее внешний вид всех изрядно шокировал. Некоторые подсчитали, что она выглядит так же безупречно, а другие наоборот - изрядно растолстела!

«Мне кажется, она начала поправляться!»

«Она такая классная, просто наряд не ее! Нужен просто другой фасон!»





В конце июня Ани Лорак посетила Москву, где побывала на дне рождении близкого друга Филиппа Киркорова. Весной артистка отменила все запланированные концерты в России и о восстановлении концертной деятельности речь пока даже не ведется.

Ходили слухи о том, что Ани Лорак вместе с дочерью улетела в ОАЭ.