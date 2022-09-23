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В 2022 году Ольга Орлова показала фанатам свой округлившийся животик

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В 2022 году Ольга Орлова показала фанатам свой округлившийся животик

23.09.2022 20:45 / Шоу-бизнес / Прочли: 885 человек

Певица и телеведущая никогда не скрывала факта о том, что всегда хотела второго ребенка. У Ольги Орловой единственный сын, который уже достаточно взрослый. А сегодня артистка поделилась в социальной сети со своими поклонниками радостной новостью – она беременна, причем срок уже достаточно внушительный!

   44-летняя Ольга Орлова опубликовала на своей странице в социальных сетях видео, на котором она прогуливается по береговой линии с достаточно округлившимися формами:

   «Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — расчувствовалась она.
   Многие фанаты тут же устремились в раздел комментариев, чтобы оставить там теплые слова и пожелания всего самого наилучшего для звезды. Не осталась в стороне и коллега Ксения Бородина, которая написала:

   «Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — призналась Ксюша.
Напомним, что еще осенью прошлого года Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше своей избранницы на десять лет. Супруги долго скрывали факт своего бракосочетания до тех пор, пока Орлова не выдержала и не рассказала своим преданным поклонникам. До этого момента Ольга так и не рассказала особых подробностей о своем избраннике, не светит его в публикациях, считая – счастье любит тишину!

   Стоит также напомнить, что новый избранник прекрасно поладил с 21-летним сыном Артемом, который появился на свет от первого супруга, бизнесмена Александра Карманова.

   На данный момент еще не известно, каким образом отреагировал единственный сын на скорое прибавление в семье.
Однажды Ольга Орлова призналась, что мечтает о втором ребенке, а также в том, что знает не понаслышке о том, что такое пережить выкидыш.
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