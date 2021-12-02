Элджей и Настя Ивлеева вместе отдыхают на Кипре

На фото Настя и Элджей сидят рядом друг с другом на корточках. Настя была одета в куртку и темные штаны, а Алексей (настоящее имя музыканта) в бомбере, темной шапочке и серых штанах.

«Кого только не встретить не в России», - подписала этот снимок Настя.

Оказывается, бывшие супруги находятся на отдыхе в Кипре. По некоторым сведениям, Элджей здесь находится, чтобы получить гражданство страны.

Стоит отметить, пока Элджей после разрыва писал песни со странными фразами: «я больше не твой член» и «не нужно за мной бегать», Настя Ивлеева действительно сильно переживала развод, публиковала архивные фото и вспоминала о лучших проведенных днях в браке.

Блондинка не выдержала и пожаловалась своим негодованием о новом треке Элджея своей подруге и телеведущей Иде Галич на шоу в YouTube.

«Три года совместной жизни, три года любви, столько приятных воспоминаний…Я думала можно написать целый альбом, а тут эта песня со словами «я больше не твой член» и «было прикольно, чаво-какаво!» Как это называется? Добрый вечер, блин! Вот что значит расстаться по-доброму!»