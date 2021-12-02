Элджей и Настя Ивлеева вместе отдыхают на Кипре
02.12.2021 18:39 / Шоу-бизнес / Прочли: 938 человек
Еще 30 ноября блогерша Настя Ивлеева сообщила подписчикам о том, что она сейчас продолжает общаться с Элджеем. А сегодня и вовсе бывшие муж и жена опубликовали совместные фото с отдыха. Теперь поклонникам остается догадываться: что это все значит? Неужели бывшие теперь уже снова вместе?
На фото Настя и Элджей сидят рядом друг с другом на корточках. Настя была одета в куртку и темные штаны, а Алексей (настоящее имя музыканта) в бомбере, темной шапочке и серых штанах.
«Кого только не встретить не в России», - подписала этот снимок Настя.
Оказывается, бывшие супруги находятся на отдыхе в Кипре. По некоторым сведениям, Элджей здесь находится, чтобы получить гражданство страны.
Стоит отметить, пока Элджей после разрыва писал песни со странными фразами: «я больше не твой член» и «не нужно за мной бегать», Настя Ивлеева действительно сильно переживала развод, публиковала архивные фото и вспоминала о лучших проведенных днях в браке.
Блондинка не выдержала и пожаловалась своим негодованием о новом треке Элджея своей подруге и телеведущей Иде Галич на шоу в YouTube.
«Три года совместной жизни, три года любви, столько приятных воспоминаний…Я думала можно написать целый альбом, а тут эта песня со словами «я больше не твой член» и «было прикольно, чаво-какаво!» Как это называется? Добрый вечер, блин! Вот что значит расстаться по-доброму!»
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