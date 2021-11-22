Никита Ефремов и Мария Ивакова расстались, но отдыхать отправились вместе

О причинах расставания пара до сих пор ничего не комментировала и просит своих поклонников не расспрашивать на эту тему.

«Мы с Никитой расстались. Спасибо за то, что так тепло относились к нашей паре, но комментировать причины своего разрыва мы не хотим. Подробностей не будет. Это останется, между нами, двумя – это что-то очень личное и хрупкое! Мы продолжаем дружить, никаких скандалов, раздела имущества и прочего основания для написания о нас в желтой прессе!», - призналась 35-летняя Мария.

Но, несмотря на разрыв отношений, пара продолжает проводить вместе время.

«Наша пара многих разочаровала своим тихим расставанием! Поэтому посоветуйте какие-то курсы, как правильно хайпануть на расставании, будем весьма признательны! Как правильно все это дело прорекламировать? Дайте знать, попробуем!», - шутит в своем блоге блондинка вместе с Никитой Ефремовым.

Отметим, что Мария Ивакова ранее уже состояла в браке с бизнесменом Эрнестом Рудяком. А Никита Ефремов был в отношениях с актрисой Яной Гладких. После кратковременного брака с Ефремовым 30-летняя Яна Гладких вышла замуж за другого избранника и уже воспитывает двух очаровательных малышей.