Никита Ефремов и Мария Ивакова расстались, но отдыхать отправились вместе
Более двух лет встречались актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова. На днях пара сделала шокирующее признание о том, что они расстаются, но при этом смогли остаться в дружественных отношениях.
О причинах расставания пара до сих пор ничего не
комментировала и просит своих поклонников не расспрашивать на эту тему.
«Мы с Никитой расстались. Спасибо за то, что так тепло
относились к нашей паре, но комментировать причины своего разрыва мы не хотим.
Подробностей не будет. Это останется, между нами, двумя – это что-то очень
личное и хрупкое! Мы продолжаем дружить, никаких скандалов, раздела имущества и
прочего основания для написания о нас в желтой прессе!», - призналась 35-летняя
Мария.
Но, несмотря на разрыв отношений, пара продолжает проводить
вместе время.
«Наша пара многих разочаровала своим тихим
расставанием! Поэтому посоветуйте какие-то курсы, как правильно хайпануть на
расставании, будем весьма признательны! Как правильно все это дело
прорекламировать? Дайте знать, попробуем!», - шутит в своем блоге блондинка
вместе с Никитой Ефремовым.
Отметим, что Мария Ивакова ранее уже состояла в браке
с бизнесменом Эрнестом Рудяком. А Никита Ефремов был в отношениях с актрисой
Яной Гладких. После кратковременного брака с Ефремовым 30-летняя Яна Гладких
вышла замуж за другого избранника и уже воспитывает двух очаровательных
малышей.