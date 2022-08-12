Срочно в 2022 году Волочкова откровенно рассказала о жизни дочери с отцом и мачехой
12.08.2022 13:24 / Шоу-бизнес / Прочли: 3021 человек
Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой проживает вместе со своим отцом и его нынешней женой - Еленой Николаевой, которая недавно родила первенца, сына Александера. Навещает дочь свою звёздную маму крайне редко.
Отношения матери с дочерью слаживаются крайне сложно, но несмотря на все сложности взаимоотношений детей и родителей, ждёт ее к себе гости с нетерпением.
«У Ариши все прекрасно. Недавно она вернулась из Парижа, где пробыла около месяца. Будет поступать учиться в Сорбонну, если не получиться этого сделать по политическим причинам, то готова поступать в университет в Москве или Петербурге. Сейчас она учится в школе экономики, остался ещё один год. Она развивается в различных направлениях: недавно написала стихотворение на трёх языках. Также занималась фотографией, гимнастикой, танцами, теннисом и музыкой!», - призналась Волочкова в интервью для издания "Комсомольская правда".
Балерина призналась, что дочь невероятно быстро выросла, не успев как говориться и глазом моргнуть. Ведь 23 сентября девушка отметит свой 17-й день рождения.
Дочь Ариана живёт в доме в центре Москвы вместе со своим отцом и его женой. Согласно словам Волочковой, дочь там не чувствует себя своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает. «Все свободное время девочка тратит на учебу", - призналась балерина.
Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин расстались ещё в начале 2000-х годов. Поначалу казалось, что пара завершила отношения на дружеской ноте, но позже балерина обвинила бывшего в отказе ним возвращать крупную сумму денежных средств, которые позаимствовала Волочкова в свое время на развитие бизнес-идей. Анастасия до сих пор надеется, что крупная сумма денег будет возвращена.
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