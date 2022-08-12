Срочно в 2022 году Волочкова откровенно рассказала о жизни дочери с отцом и мачехой

Отношения матери с дочерью слаживаются крайне сложно, но несмотря на все сложности взаимоотношений детей и родителей, ждёт ее к себе гости с нетерпением.





«У Ариши все прекрасно. Недавно она вернулась из Парижа, где пробыла около месяца. Будет поступать учиться в Сорбонну, если не получиться этого сделать по политическим причинам, то готова поступать в университет в Москве или Петербурге. Сейчас она учится в школе экономики, остался ещё один год. Она развивается в различных направлениях: недавно написала стихотворение на трёх языках. Также занималась фотографией, гимнастикой, танцами, теннисом и музыкой!», - призналась Волочкова в интервью для издания "Комсомольская правда".





Балерина призналась, что дочь невероятно быстро выросла, не успев как говориться и глазом моргнуть. Ведь 23 сентября девушка отметит свой 17-й день рождения.

Дочь Ариана живёт в доме в центре Москвы вместе со своим отцом и его женой. Согласно словам Волочковой, дочь там не чувствует себя своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает. «Все свободное время девочка тратит на учебу", - призналась балерина.





Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин расстались ещё в начале 2000-х годов. Поначалу казалось, что пара завершила отношения на дружеской ноте, но позже балерина обвинила бывшего в отказе ним возвращать крупную сумму денежных средств, которые позаимствовала Волочкова в свое время на развитие бизнес-идей. Анастасия до сих пор надеется, что крупная сумма денег будет возвращена.