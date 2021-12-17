Нужно ли специальное программное обеспечение для загрузки данных счетов-фактур

Если

ручная

расшифровка

небольшого

объема

информации

не

вызывает

особых

проблем

то

при

большом

обороте

счетов

фактур

она

становится

обременительной

и

отнимает

много

времени

Решение

заключается

в

использовании

так

называемой

загрузки

данных

Нужно

ли

для

этого

дополнительное

программное

обеспечение

Как загрузить данные из счета - фактуры в учетную систему

Если

нужно

улучшить

передачу

данных

из

счетов

фактур

или

других

фискальных

документов

в

бухгалтерскую

систему

понадобится

программа

типа

OCR

или

оптического

распознавания

символов

одним

из

решений

представленных

на

рынке

в

этой

категории

является

ReadIT

OCR

Smart

Функция OCR заключается в распознавании текста , существующего в виде графического изображения ( скан или фотография документа , pdf - файл и т . д .), и последующем преобразовании его в информацию , понятную для других программ .



Почему необходимы программы OCR ? Потому что компьютеры , хотя и способны выполнять огромное количество вычислений в секунду и могут значительно упростить очень сложные процессы , не являются устройствами , наделенными интеллектом , равным человеческому . Для них файл изображения – это просто набор пикселей с численно определенными свойствами . Только программное обеспечение OCR позволяет им распознавать в этих пикселях другое содержимое , которое человек может увидеть , как только графический файл отобразится на экране компьютера .

OCR

анализирует

заданную

графику

определяет

какие

пиксели

образуют

отдельные

символы

цифры

буквы

слова

а

затем

сравнивает

сгруппированные

пиксели

с

базой

данных

и

на

этой

основе

производит

их

правильную

идентификацию

Завершающим

этапом

является

экспорт

данных

в

файлы

которые

впоследствии

можно

редактировать

или

загрузить

в

бухгалтерскую

систему

Зачем использовать программы OCR

Экономия времени – это главное преимущество использования программ OCR . Эти приложения способны значительно ускорить расшифровку данных не только из счетов - фактур , но и ряда других документов , например , договоров или банковских выписок .

