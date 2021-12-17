Нужно ли специальное программное обеспечение для загрузки данных счетов-фактур
17.12.2021 11:56 / Экономика / Прочли: 700 человек
В век развивающихся цифровых технологий неудивительно, что многие компании ведут бухгалтерский учет с помощью специальных компьютерных программ, в которые вводятся данные о счетах-фактурах.
Если ручная расшифровка небольшого объема информации не вызывает особых проблем, то при большом обороте счетов-фактур она становится обременительной и отнимает много времени. Решение заключается в использовании, так называемой, загрузки данных. Нужно ли для этого дополнительное программное обеспечение?
Если нужно улучшить передачу данных из счетов-фактур или других фискальных документов в бухгалтерскую систему, понадобится программа типа OCR, или оптического распознавания символов – одним из решений, представленных на рынке в этой категории, является ReadIT OCR Smart.
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OCR анализирует заданную графику, определяет, какие пиксели образуют отдельные символы – цифры, буквы, слова, – а затем сравнивает сгруппированные пиксели с базой данных и на этой основе производит их правильную идентификацию.
Завершающим этапом является экспорт данных в файлы, которые впоследствии можно редактировать или загрузить в бухгалтерскую систему.
Как загрузить данные из счета-фактуры в учетную систему
Если нужно улучшить передачу данных из счетов-фактур или других фискальных документов в бухгалтерскую систему, понадобится программа типа OCR, или оптического распознавания символов – одним из решений, представленных на рынке в этой категории, является ReadIT OCR Smart.
Функция OCR заключается в распознавании текста, существующего в виде графического изображения (скан или фотография документа, pdf-файл и т.д.), и последующем преобразовании его в информацию, понятную для других программ.
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Почему необходимы программы OCR? Потому что компьютеры, хотя и способны выполнять огромное количество вычислений в секунду и могут значительно упростить очень сложные процессы, не являются устройствами, наделенными интеллектом, равным человеческому. Для них файл изображения – это просто набор пикселей с численно определенными свойствами. Только программное обеспечение OCR позволяет им распознавать в этих пикселях другое содержимое, которое человек может увидеть, как только графический файл отобразится на экране компьютера.
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OCR анализирует заданную графику, определяет, какие пиксели образуют отдельные символы – цифры, буквы, слова, – а затем сравнивает сгруппированные пиксели с базой данных и на этой основе производит их правильную идентификацию.
Завершающим этапом является экспорт данных в файлы, которые впоследствии можно редактировать или загрузить в бухгалтерскую систему.
Зачем использовать программы OCR
Экономия времени – это главное преимущество использования программ OCR. Эти приложения способны значительно ускорить расшифровку данных не только из счетов-фактур, но и ряда других документов, например, договоров или банковских выписок.
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Это особенно важно для компаний, которые ежедневно работают с большим количеством документов. Экономия времени также экономит деньги, поскольку с помощью программного обеспечения можно выполнять более творческие и прибыльные задачи. Кроме того, программы OCR отличаются высокой точностью и не допускают ошибок.
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