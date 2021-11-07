Google Earth обновил Timelapse и представил 4D-изменения планеты за 37 лет





За последние полвека на Земле произошли огромные изменения окружающей среды — больше, чем когда-либо в истории человечества. «Многие люди почувствовали эти изменения в собственных общинах. Я сама была среди тысяч калифорнийцев, эвакуированных из своих домов во время пожаров в штате в прошлом году. Для других же последствия изменения климата кажутся абстрактными и далекими – как таяние ледяных вершин и отступление ледников», – написала директор Google Earth Ребекка Мур.

Обновленная с помощью Timelapse картина в Google Earth показывает не только актуальные проблемы окружающей среды, но и решения, а также завораживающе красивые природные явления, разворачивающиеся в течение десятилетий. Google также собрала на одной странице подборку видеороликов с разными аспектами планетарных изменений – расширение городов, влияние горных пород, изменение направлений движений рек, рост мегаполисов, вырубка лесов и увеличение сельского хозяйства.

За последние 15 лет сервисом Google Earth воспользовались миллиарды людей, свидетельствуют данные компании. Люди рассматривали Эверест, свои родные города и множество других локаций с высоты полета.



