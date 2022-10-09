Альбина Джанабаева стала похожей на 64-летнюю Мадонну

В интервью для издания StarHit пластический хирург Лия Гавашели призналась, что очевидно Альбина Джанабаева прибегала к косметологическим услугам. Сравнивая лицо артистки до и после выхода на публику дизайнера Анастасии Задориной, можно смело делать выводы о том, что здесь не обошлось без манипуляций у косметолога.





В первую очередь, Альбина Джанабаева применила инъекционную методику. Скорее всего, ботулотоксин, потому как у артистки изменились черты лица, а именно положение бровей, изменилось выражение лица. Кроме ботокса применялись филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Тем не менее, сделано все недостаточно гармонично, так как нарушены пропорции лица.

Пластический хирург предостерегает о том, что с некоторыми инъекциями красоты необходимо быть весьма осторожными, ведь они могут иметь обратный эффект – изменить внешний вид до неузнаваемости, навсегда могут исчезнуть некогда миловидные черты лица!





«У филлеров на основе гиалуроновой кислоты есть обратная сторона медали: они накапливают и притягивают воду. Соответственно, лицо вместе с ботулотоксином становится отечным. На это тоже мог повлиять и просто ботокс, потому что он приводит к расслаблению мышц, и они перестают прокачивать лимфу. Если колоть ботулотоксин по другой программе, которая будет способствовать тому, что жидкость будет «сбрасываться», такого бы эффекта не получилось. Конечный результат зависит не от препарата, а от специалиста, техники и даже от философии омоложения лица, которой придерживается специалист», — подчеркнула Лия Гавашели.





В последнее время Альбина Джанабаева не делится своими секретами красоты. Ранее она рассказывала, что за 20 минут до завтрака выпивает чайную ложку льняного масла. Вечером перед сном еще одну ложку, через неделю можно увеличить дозу до одной столовой ложки. Но все поклонницы прекрасно понимают о том, что в определенном возрасте этих манипуляций весьма недостаточно, чтобы выглядеть свежо и молодо.



