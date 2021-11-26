Ольгу Серябкину выписали с сыном из роддома в Подмосковье
26.11.2021 17:52 / Шоу-бизнес / Прочли: 306 человек
Сегодня певица Ольга Серябкина рассказала своим подписчикам в социальной сети о том, что ее с сыном выписывают. Еще 21 ноября популярная звезда стала мамой.
С самого утра Ольга Серябкина готовилась к выписке вместе с новорожденным сыном. А еще не так давно она была в раздумьях, рожать в России либо же ехать за границу. Но, свой выбор остановила на элитном роддоме в Подмосковье.
«Я доверяю нашим врачам. К тому же ближе всего мне это сделать в Москве», - призналась 36-летняя брюнетка.
Ольга отметила, что в роддоме ее окутали вниманием, заботой и тщательным уходом. Также примечательно, что она за весь период в больнице не встретила ни одну пациентку роддома. Когда вещи были собраны Ольга сделала несколько памятных снимком и отправилась вместе с мужем домой.
В общении с фанатами Ольга Серябкина отметила, что сейчас как никогда окутана заботой и вниманием супруга, который помогает свыкнуться с новой ролью – матери.
Экс-солистка группы «SEREBRO» назвала сына Лукой. Стоит отметить, что певица долгое время скрывала факт беременности, практически не публиковала фотографии своего живота. Лишь летом стала понемногу радовать своих поклонников. Пол своего будущего ребенка Ольга также долго держала в секрете.
О личной жизни Ольга Серябкина также была не многословна. Лишь уже по факту бракосочетания в СМИ просочилась информация о том, что они с Георгием Начкебией поженились. Супруг сперва был в качестве директора артистки, позже подыскал ей музыкантов и продюсеров.
Муж Ольги Серябкиной работает в сфере IT-технологий, его семья уже много лет живет в Австрии, где работают в небольшом бизнесе. Георгий Начкебия получил образование в Вене, в совершенстве владеет несколькими языками, а также ведет проекты по всему миру.
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