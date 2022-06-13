День рождения невесты Владислава Доронина закончился знатным скандалом

О данном инциденте подробно поведал в своем Телеграм-канале бывший главный редактор «Tatler» Ариан Романовский:





«Владислав Доронин для своей девушки снял VIP-зону прямо за диджейским пультом. В тот вечер в клубе веселилась и умопомрачительная красотка Илона Столье в моднейшем луке Saint Laurent. Она в какой-то момент оказалась за столиком Кристины Романовой — танцевала в компании их общих друзей.





По слухам, это не на шутку разозлило именинницу. Она, не стесняясь в выражениях, ясно дала понять, что думает о происходящем. Предприняла несколько попыток выставить Столье за ограждение. Как будто перед ней была никому не известная техно-кобра, приползшая к вип-столику за халявным джин-тоником», — поделился Романовский.





Илона Столье рассказала свою точку зрения на сложившуюся ситуацию:

«Во-первых, поздравляю Кристину с днем рождения. Я еще отдаю себе отчет в том, что некрасиво приходить без приглашения. Я, конечно же, поступила некорректно. Но реакция Кристины меня обескуражила. Я не пришла к ней домой помочь задуть свечи на торте, не уселась к ней за стол во время праздничного ланча. Давайте не забывать, что Hi — это шумный ночной клуб. Довольно наивно ожидать полной приватности, когда вокруг тысячи людей стоят на ушах под Black Cofee.





Там были наши общие друзья, с которыми я общалась. Танцевала себе тихонечко в уголочке. В скромном черном платье. Хорошо, что не надела салатовый костюм Mugler. Наверно, меня бы тогда за волосы вышвырнули. А наутро у меня бы, не дай Бог, еще и ячмень вскочил! Одному из общих друзей Кристина вдруг стала шипеть: «Что тут делает Илона Столье? Пусть уходит». Обычно мне платят, чтобы я пришла на вечеринку!» — заявила Илона.





Илона также добавила, что разочаровалась в Кристине Романовой. Раньше модель считала девушку добрым, позитивным и открытым человеком.

«Кто вообще такая эта? Я слышала про Волгоград исключительно хорошее: там живут открытые, добрые люди – не в пример Кристине. Мне подсказывают, что Кристина – это модель, жена Доронина. Я лично не знаю такую модель и то, что у Доронина есть жена. Причем, стоило было затевать скандал, если уже через полчаса все скучали, зевали и смотрели каждый в свои телефоны. Скучные люди. Но я рада, что мы с моим другом весело танцевали одни», - отреагировала Столье.

Пока не известно, как отреагировала Кристина Романова на ответ Илоны Столье Главреду Ариану Романовскому.

По материалам: StarHit. Фото: соц.сети.