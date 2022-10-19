Дети Джастина Тимберлейка и Джессики Бил: все, что нужно знать о двоих сыновьях
19.10.2022 20:56 / В мире / Прочли: 3362 человек
Поп-звезда, исполнитель хита «Can't Stop The Feeling» и Джессика Бил женаты уже 10 лет и воспитывают двоих сыновей. Далее подробно о детях актрисы и певца.
Джастин Тимберлейк — один из самых известных певцов в мире, начиная с группы NSYNC и заканчивая сольной карьерой и актерским мастерством.
• С 2012 года женат на Джессике Бил.
• У пары двое сыновей: Сайлас и Финнеас.
• В среду Джастин и Джессика отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы.
Джастин Тимберлейк уже почти три десятилетия является музыкальной иконой. Дебютировав в The Mickey Mouse Club в 90-х, он быстро прославился как участник бойз-бэнда NSYNC к концу десятилетия. После того, как группа распалась в 2002 году, он начал успешную сольную карьеру с множеством хитов, таких как «Sexy Back», «Cry Me A River» и другими. Вслед за своей музыкой он также пробовал себя в комедии и актерском мастерстве, появляясь в таких фильмах, как «Социальная сеть» и «Палмер».
В то время как 41-летний Джастин является крупной поп-звездой, его отношения также попали в заголовки, начиная с того времени, когда он встречался с Бритни Спирс в 90-х годах, до его брака с Джессикой Бил. 40-летние Джастин и Джессика поженились 19 октября 2012 года и в этом году сегодня отпраздновали свое 10-летие. За десять лет брака у пары родилось двое очаровательных сыновей. Далее подробно о детях певца и актрисы.
Силас Рэндалл Тимберлейк
После того, как Джастин и Джессика поженились в октябре 2012 года, у них родился первенец - сын Силас, 7 лет, в апреле 2015 года. Хотя пара является крупными звездами, они в основном держали своих детей в стороне от внимания.
Несмотря на то, что они очень скрытны в отношении своих детей, пара время от времени делилась фотографиями обоих своих мальчиков в социальных сетях, но они всегда держат свои лица в тайне. И Джастин, и Джессика поделились снимками мальчиков с отцом на День отца. Во время празднования в 2022 году Джастин поделился фотографией, на которой они вдвоем сидят за пианино, и назвал их обоих своими «двумя любимыми мелодиями» в Instagram. Когда семья праздновала Хэллоуин в 2021 году, Джессика поделилась несколькими снимками, вдохновленные костюмами из «Гарри Поттера». Силас был одет как Мальчик, который выжил сам, в то время как его мама и папа были профессорами МакГонагалл и Дамблдором соответственно, а его младший брат был совой Хедвиг.
После того, как у пары родился Силас, Джастин рассказал о том, как появление сына повлияло на его музыку, в том числе о выпуске своей хитовой песни «Can't Stop The Feeling» в интервью Today 2016 года.
«Я не знаю, было ли это напрямую вдохновлено тем, что мой сын мог бы слушать мою музыку, потому что есть много моей музыки, которую он не может слушать. Пока нет», — пошутил он.
Говоря о музыке, Джастин сказал, что был бы хорошим наставником для своего сына, если бы тот решил пойти по его стопам в мир развлечений.
«Если бы он хотел этого достаточно сильно, я полагаю, я мог бы научить его тому, чего не следует делать», — сказал он The Hillywood Reporter в феврале 2017 года.
Несмотря на то, что пара может не делиться лицами своих детей, Джастин и Джессика оба говорили о ценностях, с которыми они хотят воспитывать своих детей. Отмечая День отца в 2020 году, поп-звезда написала о желании научить Силаса не дискриминировать людей разных рас в свете протестов Black Lives Matter, охвативших всю страну.
«Мы пытаемся научить нашего сына любить и уважать всех — мы учим его тому, что все люди созданы равными и что ни к кому нельзя относиться по-разному из-за цвета кожи», — написал он в подписи к публикации в социальной сети.
Джессика также рассказала о том, что, когда Силасу было всего три года, она учила его гендерному равенству и уважению женщин, выступая с речью на Maker's Conference 2018 года.
«Если молодые люди уважают своих матерей, а их матери устанавливают границы, это меняет их самих, когда они становятся старше. Вы должны сделать это очень рано», — сказала она. «Я хочу, чтобы он понимал и имел равные партнерские отношения с кем бы он ни выбрал, и был образован таким образом. Это меня мотивирует».
Финеас Тимберлейк
У Джессики и Джастин родился второй сын Финеаса, 2 года, в июле 2020 года. Джастин поделился своей первой фотографией своего младшего сына в июне 2021 года, когда опубликовал серию фотографий ко Дню отца в Instagram. На фото певец и оба его сына вместе играют в видеоигру. В следующем году Джессика разместила в социальной сети очаровательную семейную фотографию всех четверых с милым посланием для своего мужа.
В то время как пара явно ценит то, чтобы их дети не были в центре внимания, Джастин признал, что не планирует вечно скрывать их от глаз общественности во время интервью 2021 года в подкасте Armchair Expert.
«Я стараюсь быть уверенным, что мы можем жить жизнью, в которой мы не будем странно закрытыми, но мы осознаем, что они могут быть детьми как можно дольше», — сказал он.
«И не иметь вес, что кто-то другой относится к ним по-другому из-за того, что делают их родители».
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