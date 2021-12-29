Паралимпийская чемпионка Елена Ремизова пытается найти своих маму и папу

Российская лыжница и биатлонистка Елена Ремизова является многократной чемпионкой мира, а также участницей нескольких Паралимпиад. Ее имя широко известно среди любителей спорта, стена и полки в доме ломятся от призов и наград, но самая заветная мечта еще не осуществилась – увидеть своих родителей.

Еще 7 лет назад девушка рассказала в эфире Первого канала о своей непростой жизни. Сперва она жила в детском доме, потом школа-интернат для слепых и слабовидящих. Здесь и началась спортивная карьера Елены Ремизовой.

Несмотря на все сложности в стране, которая в 90-е годы переживала не только в области спорта, но и в целом в любой сфере деятельности, Елене создали максимально комфортные условия для развития и комфортного обучения. Сперва она даже не осознавала, насколько отличается от остальных сверстников.

«Когда в 16 лет мне сказали, что я без родителей – я и не знала, не осознавала все это на 100%. Меня же кормили, одевали», - рассуждала Елена Ремизова на передаче «Пусть говорят».

Семь лет редакторам понадобилось на расследование всей истории и подробностей о родных и близких Елены Ремизовой. Оказалось, что у Елены Ремизовой есть старшая сестра, которая родилась на 15 лет раньше девочки. Они никогда не знали о существовании друг друга, тем более, что не виделись. Отца она вовсе не знает, а вот мать периодически появлялась в ее жизни. После 1989 года она исчезла вовсе. Воспитывали девочку бабушка и дедушка.

Ведущий шоу Дмитрий Борисов сообщил известия о родителях, которые удалось узнать за это время. И мама, и папа не числятся среди списков умерших. Отец уехал на север, после чего связь с ним оборвалась, а мать была в колонии до 2001 года, что с ней случилось далее – не удалось узнать.

Теперь у Елены Ремизовой есть сестра и племянники, они уже встречались и познакомились друг с другом. Старшая сестра пригласила Елену на свадьбу своей дочери, на что спортсменка ответила, что приедет на праздник обязательно.