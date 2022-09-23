Артем Батрак: Чувствуется неуверенность в своих силах со стороны «Трактора»

Накануне уральский коллектив уступил в гостях «Торпедо» со счетом 3:4. Смотреть прямые трансляции матчей КХЛ можно в букмекерской конторе Olimpbet. На сайте «Рейтинг Букмекеров» представлены ссылки на актуальное зеркало Олимп Бет.

Результаты «Тракторы» в новом сезоне прокомментировал хоккейный эксперт Артем Батрак. «Сразу в глаза бросаются проблемы в балансе игры челябинского клуба, больший уклон идет на нападение. Хотя традиционно «Трактор» строит свою игру именно от обороны. При этом в период подготовки неправильно сформировали звенья, да и вратари не отличаются высокой надежностью.

Если говорить в целом, то сложно оценивать проблемы команды, не находясь внутри коллектива. Видимо в «Тракторе» не работает определенный механизм, из-за которого идет сбой всей системы. По своему потенциалу челябинский клуб сильнее «Торпедо» в несколько раз. Но игроки боятся взять инициативу в свои руки, чувствуется неуверенность», - сказал Артем Бардак в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

По итогам девяти туров КХЛ «Трактор» занимает десятое место в турнирной таблице восточной конференции. В активе команды из Челябинска всего три победы и шесть очков.