Ксения Собчак снова высмеяла выход Виктории Бони на Каннском фестивале
18.05.2022 18:06 / Шоу-бизнес / Прочли: 938 человек
Между журналисткой и экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» давно существует неприязнь. Две девушки то и дело, критикуют друг друга по любому поводу, вот и на этот раз не обошлось без обсуждения, ведь Виктория Боня снова засветилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах.
Виктория Боня с нетерпением ждала фестиваля и заранее тщательно к нему готовилась.
«В этом году для появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля выбрала синее платье цвета океана. Есть маленькие правила фестиваля, которые очень ценит французская аудитория, а именно важно поддерживать своих дизайнеров, поэтому я выбрала платье от дизайнера Кристофа Гильермо. Он специально для меня подготовил такое платье, зная о том, что кристаллы и пайетки для меня – дело прошлых лет!», - поделилась 42-летняя звезда.
Но публика весьма скептично относится к тому, что звезда так фанатеет от факта своего присутствия на Каннском кинофестивале. Более того, многим этот факт вообще мало интересен. Такую тему не могла обойти стороной главная оппонентка Бони Ксения Собчак. В своем Телеграм-канале блондинка опубликовала фото 42-летней брюнетки, оставив подпись: «Смотрим на фотографов», добавляя множество смеющихся смайликов. Собчак акцентировала внимание читателей на скучающих фотографов при проходе Виктории Бони на красной ковровой дорожке фестиваля.
Многие подписчики не поддержали высмеивания Ксении Собчак в сторону Бони, даже если учесть тот факт, что она сама заплатила за билет и прошлась по дорожке. Некоторые написали о неуместности таких выпадов: «Виктория в Каннах, а ты нет!», «Все равно, платье очень красивое!», «Красотка, как всегда на высоте!»
За Викторию Боню заступилась и журналистка Надежда Стрелец. Она осуждала всех тех, кто всячески осуждает или стебется над ней, а также отметила, мол нет чтобы порадоваться, что хоть кого-то из русских не отменяют. Также Надежда отметила тот факт, что и сама не понимает почему приглашает Боню каждый год, независимо от наличия или отсутствия русских фильмов в прокате, спонсоров или политической ситуации в стране.
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