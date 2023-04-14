На Каннском кинофестивале представят фильм «Убийцы цветочной луны» с участием Леонардо ДиКаприо
14.04.2023 20:12 / Кино / Прочли: 1535 человек
В новом фильме режиссера Мартина Скорсезе также снялись Брендан Фрейзер и Роберт Де Ниро. Какие выводы – Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе едут в Канны.
Кинематографическая работа дебютирует на 76-м Каннском кинофестивале, об этом было объявлено в четверг, 13 апреля. Последнее совместное сотрудничество актера и режиссера состоялось в 2013-м году, а именно в работе над фильмом «Волк с Уолл-Стрит».
Фильм «Убийцы цветочной луны» снят на основе научно-популярного романа Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь". Действие происходит в Оклахоме в 1920-х годах и следует за убийствами индейского поселения Осейджей. Именно здесь было обнаружено месторождение нефти, благодаря которому обогатилось местное население, которые позже погибли таинственным образом. Таинственным делом занимается ФБР, в котором участвует Дж. Эдгар Гувер (которого Леонардо ДиКаприо ранее играл в фильме Клинта Иствуда 2011 года).
46-летний ДиКаприо играет племянника влиятельного местного владельца ранчо (которого играет Роберт Де Ниро), а Лили Гладстон играет его жену.
Брендан Фрейзер также играет одну из главных ролей в оригинальном фильме Apple TV+. Премьера фильма состоится 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы, в Большом театре Люмьер.
Фото публикации: соц.сети.
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