Регина Тодоренко ещё не всё рассказала и показала во время вторых родов
10.08.2022 12:44 / Шоу-бизнес / Прочли: 3086 человек
Ещё в прошлом месяце Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. Процесс родов и откровения знаменитой ведущей вызвали бурю эмоций и неоднозначную реакцию подписчиков. Тем не менее, Тодоренко решила не останавливаться на достигнутом и поделиться новыми откровенными подробностями важного события из семьи.
32-летняя Регина призналась, что во время рождения второго сына присутствовал не только ее муж, но и их четырехлетний первенец Михаил. Второго ребенка звезда решила рожать в домашних условиях и в воде. Блондинка честно рассказала все подробности и интересующие вопросы подписчиков.
«Когда почувствовала схватку, то сразу предупредила Мишельку о том, что сейчас мама будет играть в игру с различными животными. Сперва будет рычать как тигр, а потом как коровка громко мычать. После - надуваться и сдаваться, будто воздушный шарик. Во время схваток я дышала очень глубоко, все таким образом, как изучала на практиках и курсах по гипнородам. В этот момент Мишка заливался смехом, ему очень нравилась игра!», - признавалась ранее Тодоренко.
После такого откровения подписчики буквально накинулись на ведущую и блогершу за то, что такими действиями разрушила психику ещё недостаточно сформировавшейся личности ребенка. Однако Тодоренко настаивала на том, что все члены семьи остались довольны процессом, которым она назвала не иначе, как "таинством".
Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка, увидев братика расплылся в широкой улыбке, но это до первой драки за любимую игрушку!", - откровенничал Регина.
Стоит отметить, что семья на днях уже успела отметить даже небольшой праздник ребенка - первый месяц со дня рождения! По такому поводу Топалов осыпал дом различными живыми цветами и воздушными шарами!
«Уже месяц прошел с дня рождения сына Мирослава и с того момента в нашем доме вдвое больше любви. А также в двое больше криков, плача, игрушек и бессонных ночей, но мы так счастливы! Благодарю Влад за всю любовь, заботу и эту цветочную красоту вокруг!», - восхищённо отреагировала бывшая ведущая трэвел-шоу "Орёл и решка".
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