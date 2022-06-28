Регина Тодоренко стала дважды матерью

На данный момент подробности появления на свет и информация о ребенке от супружеской пары нет. Но близкое окружение новоиспеченных родителей уже признались, что у них родилась дочь. О том, что Регина беременна девочкой она намекала еще в закулисных разговорах с соведущими на шоу «Маска». Еще одним намеком на пол будущего ребенка стала публикация в Instagram, в подписи к которой она официально заявила о своем интересном положении. Тогда ведущая была одета в зефирное-розовое воздушное платье.





Тодоренко заявляла также, что чувствует себя превосходно и продолжает вести здоровый образ жизни.

Напомним, что пара уже воспитывает сына Майкла, которому уже исполнилось три года. 36-летний Влад Топалов и 32-летняя Регина Тодоренко поженились в 2018 году, когда телеведущая уже была на последних месяцах беременности. О своей второй беременности пара тщательно скрывала до последнего, уже в какой-то момент бывшая телеведущая трэвел-шоу «Орел и решка» решила признаться публике, когда это скрывать ну никак не удавалось.





Незадолго до родов Регина Тодоренко улетела полным семейным составом на остров Бали, признавшись в том, что именно здесь является ее место силы, восполнения энергии. Именно туда Тодоренко улетела, чтобы отдохнуть и родить максимально легко и мягко:





«Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной. Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня», - призналась Тодоренко.

Каждый день на Бали Регина начинала с благодарности, медитации, йоги и плавания. А увидев огромную ванну в номере Регина призналась, что хочет прям там и родить.