Гарик Харламов познакомил возлюбленную со своей дочерью

Летом прошлого года резидент и телеведущий проекта «Comedy Club» Гарик Харламов разводился со своей женой Кристиной Асмус. Теперь же все внимание общественности приковано к новым отношениям бывшего КВН-щика с актрисой, звездой сериала «Крепостная» Екатериной Ковальчук.

Долгое время пара не подтверждала слухи и держала в догадках до самой осени, лишь на открытии собственного ресторана Гарик Харламов прибыл в сопровождении Екатерины и представил всем свою новую партнершу.

Похоже, что отношения развиваются стремительно и стали более, чем серьезными. Ведь артист уже познакомил девушку с мамой, стало известно о том, что две женщины сразу нашли общий язык и поладили с самого первого дня. А теперь стало известно, что Екатерина уже знакома и с дочерью Харламова Настей. В слайд-шоу об уходящем 2021 году Екатерина Ковальчук выставила одно из фотографий, на которой была изображена Настя.

«2021. Благодарю!», - подписала подборку роликов и фотографий в социальной сети Екатерина.

Фанаты теперь поговаривают о скорой свадьбе пары.

Напомним, Гарик Харламов уже был дважды женат: 1-й брак длился три года с менеджером ночного клуба Юлией Лещеевой, с актрисой Кристиной Асмус Харламов прожил около 7 лет, в 2014 году у пары родилась дочь Настя. Несмотря на все недоразумения и скандалы, пара смогла наладить отношения ради гармоничного совместного воспитания наследницы.