Гарик Харламов познакомил возлюбленную со своей дочерью
31.12.2021 19:17 / Шоу-бизнес / Прочли: 386 человек
Шоумен Гарик Харламов не так давно встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, но он уже познакомил возлюбленную со своей мамой, а недавно представил вниманию и своей дочери Насти от предыдущих отношений.
Летом прошлого года резидент и телеведущий проекта «Comedy Club» Гарик Харламов разводился со своей женой Кристиной Асмус. Теперь же все внимание общественности приковано к новым отношениям бывшего КВН-щика с актрисой, звездой сериала «Крепостная» Екатериной Ковальчук.
Долгое время пара не подтверждала слухи и держала в догадках до самой осени, лишь на открытии собственного ресторана Гарик Харламов прибыл в сопровождении Екатерины и представил всем свою новую партнершу.
Похоже, что отношения развиваются стремительно и стали более, чем серьезными. Ведь артист уже познакомил девушку с мамой, стало известно о том, что две женщины сразу нашли общий язык и поладили с самого первого дня. А теперь стало известно, что Екатерина уже знакома и с дочерью Харламова Настей. В слайд-шоу об уходящем 2021 году Екатерина Ковальчук выставила одно из фотографий, на которой была изображена Настя.
«2021. Благодарю!», - подписала подборку роликов и фотографий в социальной сети Екатерина.
Фанаты теперь поговаривают о скорой свадьбе пары.
Напомним, Гарик Харламов уже был дважды женат: 1-й брак длился три года с менеджером ночного клуба Юлией Лещеевой, с актрисой Кристиной Асмус Харламов прожил около 7 лет, в 2014 году у пары родилась дочь Настя. Несмотря на все недоразумения и скандалы, пара смогла наладить отношения ради гармоничного совместного воспитания наследницы.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Саша Савельева упала со снегохода на зимнем курорте
05.01.2022 20:54 / ПроисшествияРоссийская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сильно пострадала во время активного от...
4 января в Костроме жестоко убили 5-летнюю девочку
05.01.2022 20:40 / ПроисшествияВчера, 4 января 2022 года в Костроме произошла жуткая трагедия. Весь день город переживал за судьбу маленькой ...
Сегодня похоронили журналиста Егора Просвирнина
04.01.2022 21:58 / ПроисшествияСегодня, 4 января 2022 года в Москве прощаются с журналистом Егором Просвирнином. Он трагически погиб за неско...
Анастасия Волочкова улетела отдыхать с одним из участников шоу «Давай поженимся»
04.01.2022 21:43 / Шоу-бизнесБалерина Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Давай поженимся» в качестве приглашенного гостя. В этом вы...
Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
04.01.2022 19:49 / Шоу-бизнесПевица Полина Гагарина отправилась отмечать новогодние и рождественские праздники в жаркие страны, как и больш...
В 2022 году Многие Звезды российского шоу-бизнеса уехали из заснеженной столицы отдыхать за границу
04.01.2022 10:53 / Шоу-бизнесМногие звезды российского шоу-бизнеса решили на новогодние праздники отправиться подальше от заснеженной столи...
Скончался Игорь Богданов, который пережил своего брата-близнеца всего на 6 дней
04.01.2022 10:30 / ПроисшествияШироко известный на Западе ведущий, а также звезда мемов в Сети интернет Игорь Богданов умер спустя несколько ...
Регина Колупаева из шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать
03.01.2022 20:21 / КриминалНовогодние праздники не для всех прошли с бенгальскими огнями и трепетными загадываниями желаний за дружным се...
В 2022 году Елена Блиновская дала интервью Ксении Собчак после обвинений в шарлатанстве ее курсов
03.01.2022 20:04 / ИнтернетПосле интервью известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак с известным коучем Еленой Блиновской, которое...
Анна Дзюба ушла из группы Artik и Asti и оставила себе свой псевдоним
03.01.2022 14:15 / МузыкаОдним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад с...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар